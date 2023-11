Giá vàng hôm nay 8/11: Biến động khó lường, Trung Quốc tiếp tục tăng mua vàng

Dù thị trường có dấu hiệu suy giảm nhưng nhu cầu vàng của ngân hàng trung ương Trung Quốc được ghi nhận tiếp tục cung cấp những hỗ trợ quan trọng, giúp thị trường chịu được những trở ngại đáng kể khi Cục Dự trữ Liên bang duy trì xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ.

Giá vàng hôm nay 8/11: Tiếp tục giảm



Giá vàng hôm nay 8/11: Cập nhật giá vàng hôm nay quanh mức 1.969,7 USD/ounce, phục hồi nhẹ gần 0,1% so với chốt phiên giao dịch liền kề và giảm khoảng 7 USD/ounce so với cùng thời điểm sáng qua. Trong phiên trước đó, giá vàng giảm về dưới mốc 1.960 USD/ounce rồi biến động giằng co trước khi về mức hiện tại.

Cập nhật giá vàng hôm nay. Nguồn: Tradingeconomics.

Tuần trước, Hội đồng Vàng Thế (WGC) giới đã nâng kỳ vọng, các ngân hàng trung ương sẽ gần mua được lượng vàng kỷ lục trong năm nay, hoặc có khả năng vượt kỷ lục năm ngoái. Các nhà phân tích lưu ý rằng, Trung Quốc sẽ là quốc gia tiếp tục thống trị thị trường vàng.



Trích dẫn dữ liệu mới nhất từ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, nhà phân tích Krishan Gopaul của WGC cho hay, Trung Quốc đã mua thêm 23 tấn vàng vào tháng 10. Đây là tháng thứ 12 liên tiếp Trung Quốc mua vàng. Ông cho biết, trữ lượng vàng hiện đạt tổng cộng 2.215 tấn, cao hơn 204 tấn so với đầu năm.

Trong khi Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu các ngân hàng trung ương về nhu cầu tổng thể, họ không đơn độc trong việc tăng dự trữ vàng. WGC cho biết các ngân hàng trung ương đã mua 337 tấn vàng trong quý III, đây là quý thứ 3 được ghi nhận có sức mua lớn.

Biến động giá vàng. Nguồn: Tradingeconomics.

Theo Báo cáo của WGC, ở một mức độ nào đó, sức mua đã vượt quá mong đợi của họ. Mặc dù các nhà phân tích cho rằng, sức mua năm nay khó có thể đạt được khối lượng mua kỷ lục của năm ngoái. Và nếu lực mua tiếp tục mạnh trong quý IV, tổng doanh thu cả năm có thể đạt gần hơn dự đoán.

Tính đến thời điểm hiện tại, các ngân hàng trung ương đã mua 800 tấn vàng, tăng 14% so với năm ngoái. Mặc dù nhu cầu vàng từ đầu năm đến nay vẫn ổn định nhưng thị trường vẫn còn một chặng đường dài để đạt được kỷ lục chưa từng có của năm ngoái là hơn 1.135 tấn.

Juan Carlos Artigas, người đứng đầu nghiên cứu toàn cầu tại WGC, cho biết, vàng là một tài sản toàn diện, có thể đóng một vai trò quan trọng trong danh mục đầu tư bằng cách mang lại lợi nhuận dài hạn, đa dạng hóa, đặc biệt là trong những thời điểm cần thiết và cung cấp tính thanh khoản.

Các nhà phân tích nói rằng, không có gì đáng ngạc nhiên khi các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vàng khi họ muốn đa dạng hóa khỏi đồng đô la Mỹ.

Robert Minter, giám đốc Chiến lược đầu tư ETF tại Abrdn cho hay, nợ và thâm hụt ngày càng tăng của chính phủ là gánh nặng ngày càng lớn đối với đồng đô la Mỹ. Dù vậy, khó có khả năng đồng đô la Mỹ sẽ mất vị thế đồng tiền dự trữ thế giới, nhưng các quốc gia sẽ tiếp tục đa dạng hóa dự trữ ngoại hối của mình.

Giá vàng hôm nay 8/11: Trượt mốc 70 triệu đồng/lượng

Cập nhật 7h30 sáng 8/11, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC tại Hà Nội, mua vào ở mức 68,9 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 69,9 triệu đồng/lượng, tăng lần lượt 500.000 đồng/lượng và 100.000 đồng/lượng. Tương tự như khu vực Hà Nội, tại TP Hồ Chí Minh, vàng SJC đang mua vào ở mức 68,9 triệu đồng/lượng và bán ra lên tới 69,92 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC hiện được DOJI Hà Nội mua vào ở mức 68,85 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 69,85 triệu đồng/lượng, lần lượt tăng 350.000 đồng/lượng và 150.000 đồng/lượng so với cập nhật sáng qua. Giá mua vào tại DOJI TP. Hồ Chí Minh có giá lần lượt mua vào 68,8 triệu đồng/lượng và bán ra 68,8 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng mua vào và giảm 200.000 đồng/lượng chiều bán ra.

Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết lần lượt là 69 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra ở mức 69,90 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng và 150.000 đồng/lượng so với sáng qua. Giá vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long 9999 của Bảo Tín Minh Châu ghi nhận ở mức 59,13 – 60,08 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra, giảm 150.000 đồng/lượng so với cập nhật sáng qua.

Vàng miếng PNJ đang mua vào ở mức 58,95 triệu đồng/lượng và 59,95 triệu đồng/lượng bán ra ở cả Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.