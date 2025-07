Xếp dỡ Hải An chốt quyền nhận cổ tức năm 2024 tỷ lệ 40% bằng cả tiền và cổ phiếu

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến phát hành gần 38,97 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông, tương đương tỷ lệ phát hành là 30% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 3 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 389,7 tỷ đồng. Nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Đồng thời, Xếp dỡ Hải An cũng sẽ chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 10%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng cổ tức. Ngày thanh toán dự kiến 28/8/2025.

Với gần 129,9 triệu cổ phiếu HAH đang lưu hành trên thị trường, ước tính doanh nghiệp sẽ phải chi khoảng gần 129,9 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức lần này.

Trích công bố thông tin của Xếp dỡ Hải An.

Các phương án chi trả cổ tức trên đã được các cổ đông của Xếp dỡ Hải An thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 diễn ra ngày 26/6/2025.

Trong một diễn biến khác, ngày 8/7/2025, Quỹ Leadvisors đã bán ra thành công gần 7,9 triệu cổ phiếu HAH nhằm mục đích cơ cấu lại danh mục đầu tư.

Sau giao dịch, quỹ này đã giảm sở hữu cổ phiếu HAH từ gần 13,9 triệu cổ phiếu xuống còn 6 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 10,68% xuống còn 4,62% và chính thức rời ghế cổ đông lớn tại Xếp dỡ Hải An.

Tạm tính giá cổ phiếu theo phiên giao dịch đóng cửa ngày 8/7/2025 là 69.800 đồng/cổ phiếu, ước tính Quỹ Leadvisors đã thu về khoảng hơn 549 tỷ đồng từ giao dịch bán ra cổ phiếu nêu trên.

Mặc dù chưa công bố kết quả kinh doanh quý II/2025, nhưng Chứng khoán MB (MBS) dự báo, trong quý 2/2025, nhìn chung toàn vận tải biển ngành đều được hưởng lợi nhờ tình hình thương mại sôi động do quyết định hoãn thuế quan trong 90 ngày.

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa Việt Nam 5 tháng tăng 15,7% so với cùng kỳ, đặc biệt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường Mỹ đạt tăng 28,6%.

Do vậy sản lượng container thông qua các cảng tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu được kỳ vọng sẽ tăng mạnh khi tại đây tỷ trọng trung bình hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ trong khu vực lên tới 50-55%, hỗ trợ lợi nhuận doanh nghiệp cảng biển như GMD duy trì đà tăng.

Giá cước vận tải biển trên thế giới có mức tăng tốt khoảng 70,7% so với vùng đáy hồi đầu tháng 4, ngoài ra giá cho thuê tàu kích cỡ 1700-1800 TEUs đều có mức tăng khoảng 7% so với quý trước và 37% so với cùng kỳ trong quý 2/2025, thúc đẩy doanh thu các doanh nghiệp vận tải biển như HAH tiếp tục tăng mạnh.