Giá vàng hôm nay 8/11, thế giới dần đi vào ổn định

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào rạng sáng nay 8/11 (giờ Việt Nam) ở quanh mức 3.999 USD/ounce, tăng mạnh 23 USD/ounce so với chốt phiên trước đó tại thị trường này. Trong đó, thị trường đã có thời điểm tăng vọt lên mức 4.020 USD/ounce.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, vàng thế giới tiếp tục giữ vững ở mức quanh 4.000 USD/ounce nhưng vẫn chưa thể thu hút được đà tăng giá mới, ngay cả khi tâm lý người tiêu dùng Mỹ xấu đi, làm gia tăng lo ngại rằng mức tiêu thụ yếu đi có thể đẩy nền kinh tế vào suy thoái.

Hôm thứ sáu vừa qua, Đại học Michigan báo cáo rằng Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng sơ bộ tháng 11 đã giảm xuống còn 50,3, so với mức 53,6 của tháng 10/2025. Mức giảm này lớn hơn dự kiến, vì các nhà kinh tế chỉ dự đoán mức giảm nhẹ xuống còn 53.

Bà Joanne Hsu, giám đốc Khảo sát Người tiêu dùng, cho biết, tâm lý người tiêu dùng đã giảm khoảng 6% trong tháng 11/2025, dẫn đầu là mức giảm 17% trong tài chính cá nhân hiện tại và mức giảm 11% trong điều kiện kinh doanh dự kiến ​​trong năm tới.

"Với việc chính phủ liên bang đóng cửa kéo dài hơn một tháng, người tiêu dùng hiện đang bày tỏ lo ngại về những hậu quả tiêu cực tiềm ẩn đối với nền kinh tế. Sự sụt giảm tâm lý trong tháng này diễn ra trên diện rộng ở mọi lứa tuổi, thu nhập và quan điểm chính trị", bà Joanne Hsu nhận định.

Bất chấp dữ liệu đáng thất vọng, vàng vẫn chưa thể vượt qua ngưỡng kháng cự tâm lý quan trọng 4.000 USD/ounce. Kim loại quý này không có nhiều biến động ngay sau báo cáo. Báo cáo cũng cho thấy nỗi lo về lạm phát đang gia tăng, mặc dù vẫn thấp hơn mức cao nhất ghi nhận hồi tháng 5. Kỳ vọng lạm phát một năm tăng lên 4,7%, so với mức 4,6% được báo cáo hồi tháng 9.

Trong khi đó, kỳ vọng lạm phát dài hạn giảm xuống 3,6%, giảm so với mức 3,9% của tháng 9. Báo cáo cho biết, những kỳ vọng này hiện thấp hơn mức trung bình giữa số liệu ghi nhận một năm trước và số liệu đỉnh điểm vào tháng 4/2025.

Giá vàng trong nước đi ngang

Giá vàng hôm nay 8/11 tính đến 6 giờ 30 phút sáng, ghi nhận vàng SJC và nhẫn giữ mức ổn định so với cùng thời điểm hôm qua.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng hôm nay SJC giao dịch ở mức 146,9 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 145,8 – 148,8 triệu đồng/lượng (mua – bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 145 - 148 triệu đồng/lượng, ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng, ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.