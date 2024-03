Giá vàng hôm nay 8/3: Lý giải nguyên nhân vàng tăng "phi mã"

Theo một chuyên gia, vàng hiện đã có 7 ngày tăng liên tiếp. Trong 5 ngày giao dịch đầu tiên của đợt tăng giá này, vàng chủ yếu được thúc đẩy bởi nhu cầu mua vào của những người tham gia thị trường, tuy nhiên, trong 2 ngày qua, giá vàng tăng chủ yếu là do đồng đô la yếu đi.

Giá vàng hôm nay 8/3: Vàng thế giới đột phá lên tầm cao mới

Tại thời điểm viết bài, giá vàng hôm nay đang giao dịch ở mức khoảng 2.161 USD/ounce - đây là mức cao nhất mọi thời đại mới về mặt danh nghĩa, cao hơn một chút so với kỷ lục xác lập cuối năm 2023.

Diễn biến của giá vàng thế giới. Nguồn: Tradingeconomics

Mức giá đột phá của vàng được xác nhận sẽ mở ra cơ hội cho mức giá cao hơn, nên theo Przemyslaw Radomski, nhà đầu tư và phân tích kim loại quý của Sunshine Profits, vàng có thể tăng cao hơn nhiều trong trung hạn. Tuy nhiên cũng theo Przemyslaw, vàng hiện đã có 7 ngày tăng liên tiếp. Trong 5 ngày giao dịch đầu tiên của đợt tăng giá này, vàng chủ yếu được thúc đẩy bởi nhu cầu mua vào của những người tham gia thị trường, cả sức mạnh lẫn sự yếu kém của đồng đô la đều không có ảnh hưởng đáng chú ý đến sự thay đổi ròng của vàng. Tuy nhiên, trong 2 ngày qua, giá vàng tăng chủ yếu là do đồng đô la yếu đi.

Sự suy yếu của đồng đô la ngày hôm qua chiếm ít hơn một nửa mức tăng ròng và sự suy yếu của đồng đô la hôm nay chiếm toàn bộ mức tăng của vàng.

Theo ông, giá vàng vẫn đang cố gắng duy trì trên mức này và mặc dù nó đã thành công cho đến nay nhưng chỉ số RSI cực kỳ mua cho thấy rằng nó sẽ không duy trì ở mức cao này lâu.

USDX đang ở gần mức thấp nhất trong ngày cũng như mức trung bình động 50 ngày gần đây. Tính đến 5 giờ chiều theo giờ ET, đồng đô la đang trong ngày giảm giá thứ hai, giảm 0,53%, đưa chỉ số xuống chỉ còn 102,77. Khi so sánh với mức tăng của hợp đồng tương lai vàng tăng 0,5%, có thể dễ dàng nhận ra thực tế rằng mức tăng hôm nay 100% là do kết quả của sự suy yếu của đồng đô la.

Theo bình luận thị trường vàng mới nhất từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), cuộc họp FOMC sắp tới với các biểu đồ chấm mới về lãi suất của Mỹ và cuộc bầu cử quốc hội Iran có thể khiến tháng 3 trở thành tháng then chốt đối với kim loại màu vàng.

Các nhà giao dịch đang chờ đợi điểm dữ liệu trong tháng của Hoa Kỳ được công bố vào sáng thứ Sáu: Báo cáo tình hình việc làm tháng 2 từ Bộ Lao động. Số lượng việc làm phi nông nghiệp quan trọng được dự báo sẽ tăng lên 198.000 so với mức tăng 353.000 được thấy trong báo cáo tháng 1.

Về mặt kỹ thuật, giá vàng tương lai tăng có lợi thế kỹ thuật tổng thể mạnh mẽ trong ngắn hạn. Xu hướng tăng kéo dài ba tuần đang diễn ra trên biểu đồ thanh hàng ngày. Mục tiêu tăng giá tiếp theo của phe Bò là tạo ra mức đóng cửa trên ngưỡng kháng cự vững chắc ở mức 2.250,00 USD.

Mục tiêu giảm giá ngắn hạn tiếp theo của phe Gấu đang đẩy giá tương lai xuống dưới mức hỗ trợ kỹ thuật vững chắc ở mức 2.100,00 USD. Mức kháng cự đầu tiên được nhìn thấy ở mức cao nhất trong hợp đồng hôm nay là $2.172,20 và sau đó là $2.200,00. Hỗ trợ đầu tiên được nhìn thấy ở mức thấp hôm nay là $2.151,70 và sau đó là mức thấp nhất của ngày thứ Tư là $2.131,90.

Giá vàng hôm nay 8/3: Sắp cán mốc 82 triệu đồng/lượng

Ghi nhận lúc 7h sáng 8/3, giá vàng hôm nay trên toàn quốc gần cán mốc 82 triệu đồng/lượng đối với vàng SJC. Cụ thể giá vàng miếng tại các thương hiệu được niêm yết như sau:

Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng niêm yết ở mức 79,8 triệu đồng/lượng mua vào và 81,82 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TP Hồ Chí Minh, vàng SJC vẫn đang mua vào mức tương tự như ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng. Như vậy, so với rạng sáng qua, giá vàng SJC được điều chỉnh tăng 800.000 đồng ở cả 2 chiều.

Giá vàng miếng SJC hôm nay được DOJI được niêm yết ở mức 79,75 triệu đồng/lượng mua vào và 81,75 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó giá vàng miếng SJC được thương hiệu PNJ niêm yết ở mức 79,8 triệu đồng/lượng và bán ra mức 81,8 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng ở cả 2 chiều mua-bán.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 80,00 – 81,20 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 79,75 – 81,65 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Còn tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng SJC đang được giao dịch ở mức 79,75 – 81,65 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Diễn biến giá vàng SJC trong nước. Nguồn: giavang.org

Đơn vị: x1000đ/lượng