Giá vàng hôm nay 9/11: Chuyên gia và nhà đầu tư tin tưởng giá vàng khó giảm tuần tới

Giá vàng hôm nay 9/11, thị trường thế giới dự báo tiếp tục ổn định

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào rạng sáng ngày 8/11 (giờ Việt Nam) ở mức 3.999 USD/ounce, chỉ giảm khoảng 2 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước đó tại thị trường này. Trong đó, giá vàng cao nhất trong tuần đạt mức 4.026 USD/ounce và thấp nhất ở mức 3.930 USD/ounce.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, sau 2 tuần giá vàng giảm mạnh, thị trường vàng đã phần nào giảm bớt áp lực bán. Tuy nhiên, mức đóng cửa trung lập vào thứ sáu (giờ Mỹ) vẫn khiến thị trường mất phương hướng, bởi hầu hết các nhà phân tích Phố Wall vẫn còn thờ ơ với kim loại quý này. Trong khi đó, các nhà đầu tư Main Street vẫn lạc quan với thị trường.

Tuần này, 21 nhà phân tích Phố Wall đã tham gia Khảo sát Vàng của Kitco News. Trong số những người tham gia, 13 nhà phân tích, tương đương 59%, giữ quan điểm trung lập về vàng trong ngắn hạn. Còn 7 nhà phân tích, tương đương 32%, lạc quan về giá vàng tuần tới. Trong khi, 2 nhà phân tích, tương đương 9% dự đoán giá vàng sẽ giảm tuần tới.

Trong khi đó, 221 phiếu bầu đã được bỏ trong cuộc thăm dò trực tuyến trên mạng xã hội. Trong số này, 123 nhà đầu tư trả lời, tương đương 55,7% dự đoán giá vàng sẽ tăng vào tuần tới. Còn 39 người trả lời khác, tương đương 17,6% dự đoán giá vàng sẽ giảm. Trong khi 59 người, tương đương 26,7% giữ quan điểm trung lập trong ngắn hạn.

Số lượng chuyên gia và nhà đầu tư giữ quan điểm trung lập về giá vàng tuần tới chiếm đa số. Nguồn: Kitco News

Ông Jim Wyckoff, chuyên gia Phân tích Kỹ thuật Cấp cao tại Kitco.com cho biết, bên mua đã tạo ra một mức giá sàn tốt gần đây. Tuy nhiên, họ cần một "tia lửa" tăng giá mới để tạo ra một động thái tăng giá vững chắc, nhưng điều này chưa có dấu hiệu xảy ra.

"Ngưỡng 4.000 USD/ounce vẫn là ngưỡng tâm lý quan trọng đối với thị trường vàng, vì giá vàng đóng cửa quanh mốc này tuần thứ 2 liên tiếp. Giá vàng giao ngay kết thúc tuần ở mức giảm không đáng kể và gần như tương đương so với giá đóng cửa tuần trước", ông Wyckoff chia sẻ.

Mặc dù vàng đang ở mức trung lập trong thời gian tới, nhiều nhà phân tích cho rằng tiềm năng tăng giá của vàng vẫn còn nguyên vẹn trong tương lai.

Ông Aaron Hill, chuyên gia Phân tích Thị trường Trưởng tại FP Markets cho rằng, đợt tích lũy vàng hiện tại quanh mức 4.000 USD/ounce là một điểm dừng điển hình trong xu hướng tăng giá mang tính cấu trúc.

“Giá vàng có biên độ dao động khoảng 100 USD/ounce trong tuần qua. Điều này diễn ra sau một đợt tăng giá đáng kể hơn 48% từ đầu năm đến nay, được thúc đẩy bởi dòng tiền tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương. Theo đánh giá của tôi giá vàng vẫn có xu hướng tăng, với kịch bản cơ sở nhắm đến mức 4.200 USD/ounce vào cuối năm nay. Tuy nhiên, một sự phá vỡ quyết định xuống dưới 3.950 USD/ounce có thể báo hiệu sự sụt giảm trong ngắn hạn xuống dưới mức 3.900 USD/ounce", ông Aaron Hill nhận định.

Giá vàng trong nước cuối tuần không biến động

Giá vàng hôm nay 9/11 ghi nhận vàng SJC và nhẫn tiếp tục giữ mức ổn định so với cùng thời điểm hôm qua.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng hôm nay SJC giao dịch ở mức 146,9 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 9/11 ghi nhận vàng SJC và nhẫn tiếp tục giữ mức ổn định

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 145,8 – 148,8 triệu đồng/lượng (mua – bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 145 - 148 triệu đồng/lượng, ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng, ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.