Giá vàng liên tục 'nhảy múa', PNJ báo lãi lớn trong quý III/2025

Báo cáo của PNJ cho thấy, trong quý III/2025, giá vàng tăng cao, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 8.136 tỷ đồng, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước; Lợi nhuận gộp đạt 1.607 tỷ đồng, tăng 28,5%; Lợi nhuận sau thuế đạt 496 tỷ đồng, tăng 129,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 25.353 tỷ đồng, giảm 13,3% so với cùng kỳ năm trước; Lợi nhuận gộp đạt 5.285 tỷ đồng, tương đương tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước; Lợi nhuận sau thuế đạt 1.610 tỷ đồng tương đương tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước.

Giá vàng có nhiều biến động, PNJ công bố duy trì thị trường bán lẻ.

Lý giải về kế quả kinh doanh có được, lãnh đạo PNJ cho biết, trong quý III/2025, giá vàng có nhiều biến động, tăng giảm theo thị trường, sức mua thị trường trang sức yếu do giá vàng tăng cao, tuy nhiên, doanh thu bán lẻ vẫn tăng trưởng tích cực 5,1% so với cùng kỳ.

"PNJ duy trì số lượng cửa hàng tiếp tục gia tăng so với cùng kỳ 9 tháng đầu năm 2024 (429 cửa hàng so với 418)", lãnh đạo PNJ cho biết.

Cùng đó, giá trị thu hồi trong việc xử lý hàng hóa mua lại tăng so với cùng kỳ trong bối cảnh giá vàng tăng và PNJ kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động, tối ưu hiệu quả kinh doanh và nâng cao biên lợi nhuận.

Đến nay, PNJ cũng đã tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp sau đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong doanh nghiệp năm 2025, từ 3.380 tỷ đồng lên 3.413 tỷ đồng.

Trước đó, trong quý II/2025, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 7.582 tỷ đồng, tương đương giảm 20% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn giảm mạnh hơn 26% giúp lãi gộp cải thiện từ 16% trong quý 2 năm ngoái lên 22% trong kỳ này.

Doanh thu tài chính tăng lên 23 tỷ đồng, tương đương tăng 229%; Chi phí tài chính tăng lên 63 tỷ đồng, tương đương 2.000%. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt đạt 759 tỷ đồng và 281 tỷ đồng.

Cập nhật giá vàng hôm nay (23/10), trên thị trường thế giới, giá vàng tiếp đà giảm 0,9%, tương ứng 40 USD/ounce về ngưỡng 4.085 USD/ounce.



Giá vàng tiếp tục trải qua phiên biến động mạnh thứ hai khi có thời điểm giao dịch quanh vùng 4.160 - 4.175 USD/ounce và bất ngờ sụt giảm mạnh, tạo đáy quanh mức 4.025 USD/ounce, tương ứng mất hơn 1% trước khi về ngưỡng hiện tại.



Giới phân tích cho rằng, giá vàng giảm mạnh trong phiên giao dịch giữa trưa thứ tư tại Mỹ, do áp lực bán tiếp diễn từ đợt giảm mạnh hôm thứ ba. Mức biến động cực đoan giữa tuần khiến giới đầu tư chú ý sát sao hơn, bởi nếu tình trạng mất cân đối thanh khoản tiếp diễn, nó có thể làm gián đoạn hoạt động tạo lập thị trường, thậm chí lan sang các hàng hóa khác do tâm lý bất ổn lan tỏa.



Đối với các nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm, sự điều chỉnh của vàng không phải là điều bất ngờ. Đợt tăng giá kéo dài mà không có sự thoái lui đáng kể đã tạo ra điều kiện chín muồi cho một đợt giảm mạnh, xác nhận những lo ngại đã được các nhà phân tích kỹ thuật ghi nhận.

