Giá vé tàu đường sắt Nhổn - ga Hà Nội trước ngày khai thác thương mại

Chiều ngày 7/8, thông tin về kế hoạch chạy tàu đường sắt Nhổn - ga Hà Nội đoạn trên cao từ Nhổn - ga Cầu Giấy, ông Nguyễn Bá Sơn, Phó trưởng ban QLDA Đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, vẫn chưa có thông báo chính thức từ UBND TP.Hà Nội về ngày vận hành khai thác thương mại.

Nói về sự chuẩn bị vận hành tàu Nhổn - ga Hà Nội được dự kiến vào ngày 9/8, ông Sơn cho biết, hiện dự án đã thi công xong 100% đoạn trên cao và sẵn sàng chờ thông báo chính thức từ TP.Hà Nội để vận hành khai thác thương mại.

Theo ông Sơn, các thủ tục pháp lý đã hoàn thành như: Tư vấn quốc tế cấp chứng nhận an toàn hệ thống; Cục Đăng kiểm cấp chứng nhận an toàn cho 10 đoàn tàu; Cục Đường sắt thông qua các chứng nhận an toàn; Hội đồng Kiểm tra Nhà nước họp, chấp thuận các các điều kiện vận hành.

Để bảo đảm tiến độ cho thời khắc quan trọng vận hành thương mại khi có thông báo chính thức từ UBND TP Hà Nội, ông Sơn cho hay, các đơn vị liên quan quyết liệt triển khai các phần việc cuối là dọn dẹp vệ sinh ở các ga đi tàu.

Tàu Nhổn - ga Hà Nội.

Được biết, đường sắt Nhổn - ga Hà Nội đoạn trên cao chiều dài 8,5km từ Nhổn đến Cầu Giấy, bao gồm 8 ga: Nhổn (S1); Minh Khai (S2); Phú Diễn (S3); Cầu Diễn (S4); Lê Đức Thọ (S5); Đại Học Quốc Gia (S6); Chùa Hà (S7); Cầu Giấy (S8).

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) đã có kế hoạch vận hành tàu Nhổn - ga Hà Nội trong 3 tháng đầu, sẽ mở tuyến lúc 5h30 và giờ đóng tuyến lúc 22h00. Giãn cách chạy tàu đều đặn 10 phút/chuyến.

Trong thời gian tiếp theo, tùy theo nhu cầu hành khách sẽ điều chỉnh cho phù hợp để đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của hành khách trên tuyến.

Về giá vé: Vé lượt (vé chặng) đi một ga 8.000 đồng và đi cả tuyến 12.000 đồng/lượt. Vé ngày 24.000 đồng, có giá trị trong một ngày và không hạn chế số lượt. Vé tháng (phổ thông, ưu tiên): Phổ thông là 200.000 đồng/tháng; ưu tiên đối với học sinh, sinh viên là 100.000 đồng/tháng. Vé tập thể là 140.000 đồng/tháng.

Vé miễn phí dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, người có công, người cao tuổi trên 60 tuổi, người khuyết tật. Trong 15 ngày đầu tuyến đi vào khai thác thương mại, toàn bộ hành khách được phục vụ miễn phí theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân TP Hà Nội.

Theo TS. Vũ Hồng Trường, Tổng giám đốc Hanoi Metro cho biết, đoàn tàu Nhổn - ga Hà Nội và tàu Cát Linh - Hà Đông đều có 4 toa tàu

Tuy nhiên, tuyến Metro Cát Linh - Hà Đông có sức chứa là 960 hành khách, bao gồm cả hành khách ngồi và hành khách đứng thì tỷ lệ là ghế ngồi là 144/960 chiếm 15%.

Còn tuyến Nhổn - ga Hà Nội có sức chứa 944 hành khách, bao gồm cả hành khách đứng và hành khách ngồi nhưng tỷ lệ ghế ngồi lại chỉ có 94/944 ghế ngồi, chiếm 10%.

Tính năng gia tốc của tàu tuyến Nhổn - ga Hà Nội cao hơn Cát Linh - Hà Đông nên có thể đi trải nghiệm thấy hơi "rúm" một cái nhưng sẽ quen bởi đây là theo tiêu chuẩn của tàu châu Âu. Tuyến Nhổn - ga Hà Nội còn có nút chống ngủ gật nên kiểm soát được an toàn ở quy trình tác nghiệm của lái tàu khi đến bến.