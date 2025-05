Giải ngân đầu tư công 4 tháng năm 2025 của Kon Tum ước đạt 18%

Chiều 15/5, thông tin từ chính quyền Kon Tum cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn đã chủ trì phiên họp thường kỳ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2025; triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2025.

1 công trình đầu tư công đang triển khai ở tỉnh Kon Tum.Ảnh: V.Tùng

Theo báo cáo từ các cấp, ngành trực thuộc của tỉnh, trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của Kon Tum đã đạt nhiều kết quả.

Tổng diện tích gieo trồng một số loại cây trồng hàng năm vụ Đông xuân 2024-2025 được khoảng 9.774,40 ha, đạt 101,26% kế hoạch; công tác cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói đã cấp được 32 mã số; diện tích nuôi trồng thủy sản được khoảng 1.018 ha, đạt 101,8% kế hoạch.

Biểu dương 7 địa phương có tỷ lệ giải ngân cao hơn bình quân chung cả nước

Công tác quản lý bảo, ngăn chặn tình trạng phá rừng, vận chuyển lâm sản trái pháp luật được tăng cường và trong tháng 4, xảy ra 4 vụ vi phạm lâm luật.

Sản phẩm công nghiệp 4 tháng đầu năm 2025 có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước; tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ 4 tháng đầu năm ước đạt 10.828,61 tỷ đồng, tăng 16,11% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách của Kon Tum được khoảng 1.184 tỷ đồng, đạt 36% dự toán Trung ương giao và so dự toán địa phương giao đạt 23,7%; chi ngân sách địa phương khoảng 4.857 tỷ đồng, đạt 35,1% so với nhiệm vụ chi và bằng 124,4% so cùng kỳ năm trước.

Đối với giải ngân đầu tư công của Kon Tum tính đến ngày 20/4/2025, toàn tỉnh đã giải ngân được khoảng 433,579 tỷ đồng, đạt khoảng 18% so với kế hoạch vốn trung ương giao.

Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn.Ảnh: CX

Cùng với chỉ đạo khác, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn yêu cầu các cấp ngành thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả giải ngân vốn đầu tư công.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công; kịp thời xử lý dứt điểm những tồn tại, vướng mắc cho các dự án đầu tư đang triển khai, đặc biệt là công tác bồi thường GPMB…

Giải ngân đầu tư công là động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Vì vậy Chủ tịch tỉnh Kon Tum yêu cầu các cấp ngành phải nỗ lực triển khai các giải pháp, cố gắng phấn đấu đến cuối năm 2025 đạt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.Ảnh: CX

Người đứng đầu chính quyền Kon Tum một lần nữa nhắc nhở, giải ngân đầu tư công là động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Vì vậy các cấp ngành phải nỗ lực triển khai các giải pháp, cố gắng phấn đấu đến cuối năm 2025 đạt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.