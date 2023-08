Giải thưởng HRAA vinh danh Ngân hàng NCB là “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á”

Ngày 3/8, Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) đã vinh dự đón nhận giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2023” (Best Companies to Work for in Asia 2023) tại giải thưởng HRAA (HR Asia Awards).

Đây là giải thưởng quốc tế uy tín được Tạp chí HR Asia tổ chức thường niên nhằm công nhận và vinh danh những doanh nghiệp có chính sách nhân sự vượt trội, môi trường làm việc chuyên nghiệp tại châu Á. Giải thưởng đã có mặt trên 15 thị trường trên toàn khu vực với hơn 400.000 lượt tham gia khảo sát hàng năm. Vượt qua hàng trăm ứng viên tham dự giải thưởng năm nay, ngân hàng NCB đã được đánh giá cao qua nhiều vòng khảo sát với các tiêu chí khắt khe về mức độ gắn kết tổng thể (Total Engagement Assessment Model TEAM) áp dụng cho các thị trường nhân sự lớn tại châu Á để giành giải thưởng ngay trong lần đầu tham gia. NCB vinh dự đón nhận giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2023" Đáng chú ý, kết quả khảo sát của NCB trên cả 3 chỉ số (1) Core - Giá trị cốt lõi, (2) Self - Giá trị cá nhân, (3) Group - Giá trị tập thể đều cao hơn điểm trung bình của các doanh nghiệp tham gia khảo sát. Đặc biệt hơn, với câu hỏi "Anh/chị có sẵn sàng giới thiệu NCB như một nơi làm việc lý tưởng với người thân, bạn bè không", NCB đạt 4,86 điểm, vượt xa mức trung bình là 3,93. Chia sẻ về ngân hàng NCB, ông William Ng - Tổng Biên tập Tạp chí HR Asia - Chủ tịch Hội đồng đánh giá giải thưởng HRAA cho biết: "Chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực đổi mới trong chính sách nhân sự mà NCB đã tạo dựng. Các chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực không chỉ là phúc lợi mà NCB dành cho các cán bộ nhân viên ngân hàng mà còn thể hiện quyết tâm nâng cao chất lượng nguồn lực để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Với sự nhiệt tâm và hành động quyết liệt của đội ngũ NCB, tôi tin ngân hàng có thể có những bước tăng trưởng tốt trong thời gian tới". Giải thưởng được trao tặng trong bối cảnh NCB đang có bước chuyển mình mạnh mẽ, với sự đầu tư đồng bộ về nguồn nhân lực, nền tảng công nghệ, giải pháp và sản phẩm dịch vụ, nhằm không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng giá trị cho khách hàng. NCB chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng để mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng Chia sẻ về giải thưởng, ông Tạ Kiều Hưng – Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quốc Dân cho biết: "Giải thưởng 'Nơi làm việc tốt nhất châu Á' là niềm vinh dự, đồng thời cũng là sự ghi nhận và động lực để chúng tôi tiếp tục nỗ lực mang tới các giá trị ngày càng tốt đẹp hơn cho cộng đồng, cho cán bộ nhân viên NCB. Với việc chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đầu tư và dành nhiều tâm huyết để xây dựng một môi trường làm việc chất lượng, chúng tôi mong muốn mang đến cho cán bộ nhân viên những chính sách nhân sự và cơ hội phát triển bản thân tốt nhất, đồng thời góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Tài chính – Ngân hàng". Nhiều hoạt động phong phú được NCB triển khai để xây dựng văn hóa doanh nghiệp vững mạnh Đại diện ngân hàng cũng cho biết, NCB luôn đặt yếu tố con người là ưu tiên hàng đầu trong hành trình phát triển. Đặc biệt, trong năm qua, NCB đặt trọng tâm vào kiện toàn nhân sự các cấp với 12 dự án nhân sự được triển khai, xây dựng các chính sách nhân sự, phúc lợi có tính cạnh tranh cao trên thị trường, ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản trị nhân sự. Đồng thời, chú trọng đào tạo kiến thức và kỹ năng cho nhân sự, tạo nguồn nhân lực có chuyên môn cao, chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Đặc biệt, đội ngũ lãnh đạo cấp cao của NCB liên tục được kiện toàn với sự tham gia của nhiều nhân sự tâm huyết, có chuyên môn sâu rộng và giàu kinh nghiệm trong ngành Tài chính – Ngân hàng. Nhờ đó, nâng cao năng lực hệ thống và gia tăng trải nghiệm khách hàng. Giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2023" là sự ghi nhận những nỗ lực của NCB trong việc chuẩn hóa mô hình quản trị, xây dựng một môi trường làm việc lý tưởng tại Việt Nam. Với tầm nhìn của lãnh đạo và sự gắn kết, không ngừng nâng cấp, đổi mới của đội ngũ nhân sự, NCB hứa hẹn sẽ có những bước tiến đột phá hơn, mang đến giá trị cao nhất cho khách hàng và đóng góp hiệu quả vào sự phát triển của nền kinh tế.

