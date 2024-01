Gỗ Đức Thành (GDT): Lợi nhuận giảm mạnh do giảm giá và khuyến mãi để lấy đơn hàng

Quý IV/2023 Gỗ Đức Thành ghi nhận 12,8 tỷ đồng sau thuế, giảm 11,3% so với cùng kỳ năm 2022. Công ty giải trình, doanh thu giảm do kinh tế khó khăn, sức mua yếu. Lợi nhuận giảm do Công ty phải giảm giá, khuyến mãi nhiều để lấy đơn hàng, trong khi các chí phí quản lý cố định không giảm.