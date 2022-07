Hai doanh nghiệp ở Quảng Nam bị phạt gần 850 triệu đồng

Cả 2 doanh nghiệp là Công ty TNHH Đất Quảng Chu Lai Vi La bị xử phạt 130 triệu đồng với lý do xây dựng công trình không có giấy phép và Công ty TNHH Một thành viên Khang Hưng Quảng Nam bị phạt 700 triệu đồng do do khai thác khoáng sản vượt công suất (Trong ảnh: Một bãi khai thác khoáng sản trái phép ở Quảng Nam) - (Ảnh: T.H)