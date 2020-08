Hãng hàng không đầu tiên mở bán vé máy bay Tết Nguyên Đán 2021

Vietjet vừa công bố mở bán 1,5 triệu vé máy bay Tết Nguyên Đán 2021 trên tất cả đường bay nội địa.

Chiều 12/8, hãng hàng không Vietjet cho biết để chuẩn bị sẵn sàng đón xuân mới, đón Tết sum vầy năm 2021, hãng đã chính thức mở bán tới 1,5 triệu vé Tết cho tất cả đường bay nội địa nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, du lịch tăng cao của hành khách. Theo Vietjet, khách hàng mua vé càng sớm càng tiết kiệm, bảo đảm đặt được chỗ trong thời gian cao điểm.

Trong dịp Tết Nguyên đán 2021, Vietjet dự kiến cung cấp 1,5 triệu ghế trên hơn 50 đường bay khắp cả nước.

Hành khách làm thủ tục tại quầy Vietjet

Đại diện hãng cho biết chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, Vietjet luôn thực hiện nghiêm túc các quy trình kiểm tra sức khỏe cho hành khách, tổ bay trước mỗi chuyến bay, các yêu cầu khai báo y tế bắt buộc, đeo khẩu trang...



Giá vé Tết của Vietjet chặng TP HCM - TP Vinh (Nghệ An). Ảnh chụp màn hình

Tất cả chuyến bay của Vietjet đều tuân thủ tiêu chuẩn an toàn cao nhất của cơ quan chức năng, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng như Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) bảo đảm an toàn sức khỏe cho hành khách, phi hành đoàn và cả cộng đồng.



Ghi nhận đến thời điểm này, Vietjet là hãng hàng không đầu tiên mở bán vé Tết sớm. Chiều 12-8, khảo sát giá vé máy bay dịp Tết Nguyên Đán của Vietjet cho thấy giá vé một số chặng tương đương dịp Tết năm ngoái. Như chặng TP HCM - Vinh từ ngày 23 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng (tức từ ngày 4-2 đến 17-2), giá vé cao nhất là 2,79 triệu đồng/khách chưa bao gồm thuế phí.