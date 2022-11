Hàng không tăng trưởng, giá vé máy bay Tết Nguyên đán 2023 "nóng" từng ngày

Cục Hàng không Việt Nam vừa thống kê trong tháng 11, đã có 8,67 triệu khách thông qua các cảng hàng không, tăng 7% so với tháng 10/2022 và tăng 630% so với tháng 11/2021.

Trong những con số thống kê nêu trên, khách quốc tế đạt khoảng 1,67 triệu khách, tăng 2706,2% so với tháng 11/2021 nhưng giảm tới 53,1% so với tháng 11/2019. Khách nội địa đạt 7 triệu khách, tăng 508,9% so với tháng 11/2021.

Kết quả vận chuyển trong 11 tháng đầu năm, đã có 90,8 triệu khách thông qua các cảng hàng không, tăng 221% so với cùng kỳ năm 2021 và giảm 14,8% so với cùng kỳ 2019.

"Khách quốc tế đạt 9,8 triệu khách, tăng 2.041%% so với cùng kỳ năm 2021, nhưng giảm 74% so với cùng kỳ 2019", lãnh đạo Cục hàng không Việt Nam cho biết.

Lượng khách tới các sân bay tăng cao. Ảnh: CTV

Số lượng hành khách nội địa có xu hướng tăng mạnh, đạt 81 triệu khách thông qua, tăng 191,3% so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 18,4% so với cùng kỳ 2019.

Các hãng hàng không Việt Nam đã vận chuyển 45 triệu khách, tăng 217,1% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, vận chuyển 4,4 triệu khách quốc tế, tăng 3145,8% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng giảm 72,5% so với cùng kỳ 2019.

Với khách nội địa, các hãng hàng không Việt Nam đã vận chuyển 40,5 triệu khách trong 11 tháng đầu năm, tăng 188,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Đối với hàng hóa, trong 11 tháng đầu năm 2022, hàng không đã vận chuyển 1,28 triệu tấn hàng, giảm 2,1% so với cùng kỳ năm 2021. Riêng hàng quốc tế được vận chuyển là 1,02 triệu tấn, giảm 1% và hàng hóa nội địa là 260 nghìn tấn, giảm 6,5%.

Trong đó, các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển 259 nghìn tấn hàng, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2021 nhưng giảm 36 % so với cùng kỳ 2019. Sản lượng hàng hóa quốc tế được hàng không Việt Nam vận chuyển đạt 129 nghìn tấn và hàng hóa nội địa đạt 130 nghìn tấn. Lượng hàng hóa nội địa giảm 7,2% so với cùng kỳ năm 2021 và giảm 44,7% so với cùng kỳ 2019.

Riêng trong tháng 11, hàng không vận chuyển 24 nghìn tấn hàng hóa, tăng 5% so với tháng 10/2022 nhưng giảm 18% so với tháng 11/2021.

Cũng theo dự báo của lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, giá vé máy bay Tết Nguyên đán 2023 năm nay sẽ tăng cao hơn mọi năm.

Theo khảo sát của PV, dù còn xa nữa mới đến Tết nguyên đán 2023, lượng khách tìm mua vé đã tăng cao với tâm lí mua sớm để săn được giá rẻ.

Với tâm lí mua vé máy bay Tết sớm để săn được giá rẻ, nhiều người đã nhanh chân đặt vé trên các trang bán vé trực tuyến của các hãng. Tuy nhiên, khi nhìn thấy mức giá, nhiều người đã không giấu nổi sự ngỡ ngàng.

Theo đó, vé máy bay Tết năm nay nhiều chặng giá tăng gấp đôi, gấp ba so với năm ngoái. Nhiều người làm việc ở TP.HCM phải xin nghỉ sớm vài ngày để về Hà Nội hoặc lùi lịch bay sau Tết nhằm giảm chi phí đi lại.

Tại các kênh bán vé online của Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airway giá vé khứ hồi các chặng đi và đến từ TP.HCM trong dịp Tết Nguyên đán từ ngày 20/1/2023 (tức 29 Tết) đến 26/1 (mùng 5 Tết) đang ở mức cao, bình quân khoảng 5 đến 7 triệu đồng/vé khứ hồi.

Một cặp vé khứ hồi chặng bay về Hà Nội trong ngày đầu của kỳ nghỉ Tết và quay trở lại TP.HCM vào ngày cuối cùng đang ở mức 7 đến 10 triệu đồng nếu bay Vietnam Airlines; bay Vietjet hay Bamboo Airways cũng khoảng trên dưới 6 -7 triệu đồng.