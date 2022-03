Hàng nghìn kit test và thuốc điều trị Covid-19 liên tiếp bị bắt giữ ở các tỉnh Hà Tĩnh, Hưng Yên, Bắc Ninh

Lực lượng QLTT các tỉnh Hà Tĩnh, Hưng Yên, Bắc Ninh đã phát hiện và bắt giữ hàng nghìn bộ kit test và thuốc điều trị Covid-19 do nước ngoài sản xuất, không có hoá đơn, chứng minh nguồn gốc xuất xứ...

Ngày 7/3/2022, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 6 - Cục QLTT tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an xã Thạch Trị (Thạch Hà) kiểm tra 950 kit test Covid-19 mang nhãn hiệu Testsealabs Rapid Test kit Covid-19 Antigen Test Cassette (do nước ngoài sản xuất) của anh N.Đ.S (SN1989, trú tại xã Thạch Trị, Thạch Hà). Tại thời điểm kiểm tra, N.Đ.S không xuất trình được bất kỳ hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.

Qua làm việc anh S. khai nhận, số hàng trên do chị gái gửi từ Thái Lan về để bán kiếm lời nên không có bất kỳ hóa đơn, chứng từ gì. Hiện tại, lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ số hàng hóa trên để tiếp tục xử lý theo đúng quy định.

Trước đó, ngày 3/3/2022, Đội QLTT số 6 - Cục QLTT tỉnh Hà Tĩnh cũng đã phối hợp khám xe mô tô do L.T.A (SN 2005, trú tại xã Cẩm Trung, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) điều khiển. Qua kiểm tra, phát hiện 100 kit test Covid-19 do nước ngoài sản xuất có dấu hiệu vi phạm. Các vụ việc hiện đang được lực lượng chức năng tiếp tục giải quyết theo quy định pháp luật.

Toàn bộ số hàng hóa trên do nước ngoài sản xuất, trên nhãn thể hiện xuất xứ China (Trung Quốc). Ảnh: QLTT tỉnh Hưng Yên

Trước đó, ngày 05/3/2022, Đội QLTT số 5, Cục QLTT tỉnh Hưng Yên phối hợp Đội Chống buôn lậu, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hưng Yên cũng kiểm tra và tạm giữ 1.900 bộ kit test nhanh Covid-19 của ông Phạm Sỹ Nhất, sinh năm 1985, địa chỉ thường trú tại phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Toàn bộ số hàng hóa trên do nước ngoài sản xuất, trên nhãn thể hiện xuất xứ China (Trung Quốc). Tại thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra chủ hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp liên quan đến số hàng hóa nêu trên.

Quá trình làm việc với lực lượng chức năng, chủ hàng khai nhận đã tìm mua trên mạng xã hội Zalo (nhóm zalo : Hội chợ thuốc) về để bán lại cho người tiêu dùng.

Hiện tại lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nêu trên để tiến hành xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại tỉnh Bắc Ninh, mới đây Đội QLTT số 3 – Cục QLTT Bắc Ninh cũng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế về chức vụ (PC03) - Công an tỉnh Bắc Ninh kiểm tra xe ô tô BKS 99A-168.25, phát hiện và tạm giữ 1.000 bộ kit test Covid-19 và 1.200 viên nang Liên Hoa Thanh Ôn hỗ trợ điều trị Covid-19 có dấu hiệu vi phạm.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh đã xử phạt 72 triệu đồng, tịch thu 2.695 bộ kit test, 580 hộp thuốc hỗ trợ điều trị covid-19 nhập lậu. Ảnh: QLTT tỉnh Bắc Ninh

Theo đó, lực lượng chức năng kiểm tra xe ô tô BKS 99A-168.25 đang dừng đỗ tại thôn Chi Hồ - xã Tân Chi - huyện Tiên Du - tỉnh Bắc Ninh. Chủ phương tiện là bà Nguyễn Thị Nga, có địa chỉ tại phường Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đang vận chuyển hàng hóa là mặt hàng kit test Covid-19 và thuốc hỗ trợ điều trị covid-19 có dấu hiệu vi phạm. Đoàn kiểm tra đã đưa phương tiện về trụ sở của Đội Quản lý thị trường số 3 để thực hiện khám phương tiện theo quy định.

Kết quả khám phương tiện phát hiện trên xe có 1.000 bộ test thử xét nghiệm kháng nguyên virut SARS- CoV-2 (SARS- CoV-2 Antigen Rapid Test Kit) và 1.200 viên nang Liên Hoa Thanh Ôn (LIANHUA QINGWEN JIAONANG) hỗ trợ điều trị Covid-19 do Trung Quốc sản xuất. Bà Nguyễn Thị Nga chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh được tính hợp pháp của hàng hóa. Đội QLTT số 3 đã ra quyết định tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xác minh, làm rõ tình tiết theo đúng quy định của pháp luật.

Đến thời điểm hiện tại, Cục QLTT tỉnh Bắc Ninh đã xử phạt 72 triệu đồng, tịch thu 2.695 bộ kit test, 580 hộp thuốc hỗ trợ điều trị covid-19 nhập lậu với tổng trị giá 126 triệu đồng. Tạm giữ 1.000 bộ kit test và 1.200 viên nang Liên Hoa Thanh Ôn.