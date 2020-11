HDBank sẽ chia cổ tức đợt 2 trong tháng 12 để tăng vốn lên 16.088 tỷ đồng

Tỷ lệ thực hiện 26,92% tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu HDB sẽ được nhận thêm 26,92 cổ phiếu phát hành thêm.

Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HOSE: HDB, HDBank) đã có quyết nghị vì việc tăng vốn điều lệ từ 12.707,8 tỷ đồng lên 16.088,5 tỷ đồng, thông qua việc phát hành cổ phần để chia trả cổ tức đợt 2 năm 2019.



Theo đó, Hội đồng quản trị HDBank thông qua việc tăng vốn điều lệ đợt 2/2020 từ 12.707,8 tỷ đồng lên 16.088,5 tỷ đồng; và triển khai thực hiện phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2020.



Cụ thể, HDBank dự kiến phát hành thêm 338.072.453 cổ phiếu. Tỷ lệ phát hành là 26,92% tính theo số lượng cổ phiếu lưu hành theo vốn mới, tương đương với tỷ lệ 35% tính trên số lượng cổ phần lưu hành tại thời điểm Đại hội cổ đông thông qua nghị quyết về tăng vốn điều lệ năm 2020 – ngày 13/06/2020.



Thời gian thực hiện việc chia cổ tức bằng cổ phiếu trong tháng 12/2020 (ngày chốt quyền hưởng cổ tức); các thủ tục tiếp theo liên quan đến việc tăng vốn dự kiến thực hiện trong quý I/2021.



Trước đó, HDBank đã hoàn thành chia cổ tức và cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ đợt 1 năm 2020 từ mức 9.810 tỷ đồng lên 12.707,8 tỷ đồng. Mức vốn mới 12.707,8 tỷ đồng đã được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp vào ngày 2/11/2020. Việc tăng vốn điều lệ đợt 1 năm 2020 được HDBank thực hiện thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 1 năm 2019 và phát hành cổ phiếu thưởng với tổng tỷ lệ 30% từ nguồn vốn chủ sở hữu. Số lượng cổ phiếu đã phát hành đợt 1 là 289,8 triệu cổ phiếu, trong tổng số 627,8 triệu cổ phiếu ĐHĐCĐ quyết định phát hành để tăng vốn trong năm 2020.



9 tháng HDBank đạt 3.500 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng 26,6% so với cùng kỳ năm trước. Tại thời điểm 30/9/2020, tổng tài sản hợp nhất của ngân hàng đạt hơn 273 nghìn tỷ đồng, tăng 19,1% so với đầu năm và tăng 25,8% so với cùng kỳ năm 2019. Dư nợ tín dụng đạt 175 nghìn tỷ đồng, tăng 14,1% so với đầu năm tăng 19,2% so với cùng kỳ.