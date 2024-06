HDBank triển khai xác thực sinh trắc học để tăng cường an toàn giao dịch cho khách hàng

Thực hiện Quyết định số 2345/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực từ 01/7/2024, Ngân hàng HDBank đang triển khai cho khách hàng cập nhật dữ liệu sinh trắc học để các giao dịch trực tuyến của khách hàng an toàn và không bị gián đoạn.

Vì sao phải xác thực bằng sinh trắc học?

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định 2345/QĐ - NHNN, theo đó, từ ngày 1/7/2024, khách hàng của các ngân hàng khi thực hiện một số giao dịch trực tuyến sẽ bắt buộc xác thực bằng sinh trắc học khớp đúng với dữ liệu được lưu trữ trong chip của căn cước công dân (CCCD).Phương thức xác thực này nhằm bảo đảm an toàn giao dịch cho khách hàng, bởi công nghệ sinh trắc học sẽ hạn chế tối đa khả năng làm giả với tính năng an toàn và bảo mật cao nhất hiện nay, do dựa vào những đặc điểm độc nhất của mỗi người.

Theo thông báo từ Ngân hàng HDBank, từ ngày 1/7/2024, các giao dịch bắt buộc phải xác thực sinh trắc học theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, gồm: giao dịch chuyển tiền giá trị từ 10 triệu đồng/lần; giao dịch chuyển tiền cộng dồn có giá trị từ 20 triệu đồng/ngày; giao dịch thanh toán cộng dồn có giá trị 100 triệu đồng/ngày; giao dịch lần đầu trên HDBank Mobile App; lần đầu đăng nhập HDBank Mobile App bằng thiết bị mới.

Cập nhật dữ liệu sinh trắc học trên App HDBank

Do đó, để bảo đảm đáp ứng điều kiện và không gián đoạn giao dịch, khách hàng HDBank chưa bổ sung thông tin sinh trắc học hoặc đã đăng ký nhưng không thực hiện bằng CCCD gắn chip - cần xác thực sinh trắc học bằng CCCD gắn chip.

HDBank hỗ trợ tối đa việc bổ sung dữ liệu trắc học dễ dàng và tiện lợi. Khách hàng có sẵn CCCD gắn chip và thiết bị đăng nhập tài khoản HDBank có chức năng NFC (công nghệ kết nối không dây tầm ngắn) sẽ thực hiện hoàn toàn online theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào App HDBank, chọn tính năng "Xác thực sinh trắc học"

Bước 2: Chụp ảnh CCCD có gắn chip và khuôn mặt

Bước 3: Quét CCCD gắn chip để hoàn thành xác thực

Trường hợp thiết bị chưa có hỗ trợ NFC hoặc chưa có HDBank Mobile Banking, khách hàng mang theo CCCD gắn chip đến điểm giao dịch HDBank gần nhất để được hỗ trợ.

Ông Nguyễn Đức Dũng- Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số HDBank cho biết: "Với ứng dụng công nghệ hiện đại của HDBank, khách hàng chỉ mất khoảng 1 phút để thực hiện xác thực sinh trắc học. Đây là một trong những giải pháp đảm bảo an toàn, cần thiết cho khách hàng trong thời điểm các vụ gian lận và lừa đảo giao dịch có dấu hiệu tăng mạnh".

Là một ngân hàng có doanh số giao dịch khách hàng cá nhân lớn, từ nhiều năm trước, HDBank cũng đã chủ động áp dụng xác thực sinh trắc học bằng định danh trực tuyến (eKYC) khi giao dịch trên ứng dụng, từ khâu mở tài khoản hay đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng qua số điện thoại đã đăng ký. Theo đó, HDBank đã áp dụng hình thức bảo mật an toàn, xác thực danh tính thông qua nhận diện sinh trắc học vân tay, khuôn mặt trên kênh chuyển tiền qua ứng dụng điện thoại.

Với mục tiêu đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, hệ sinh thái số tiện ích trên App HDBank ngày càng phát triển, mở rộng độ phủ đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng, từ các dịch vụ tài chính (chuyển tiền, mở tài khoản và giao dịch chứng khoán, kiểm soát sao kê tín dụng thông minh, gửi tiết kiệm, đăng ký vay vốn, mua vàng trực tuyến,...) cho đến mua sắm online, hoặc giải trí, du lịch với các tính năng đặt vé máy bay, vé tàu, xe, đặt taxi, đặt hoa, vé xem phim...