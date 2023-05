Hé lộ nguyên nhân khiến Digiworld (DGW) sụt giảm 63% lợi nhuận trong quý I/2023

Digiworld (DGW) cho biết, do việc chậm giao hàng iPhone 14 từ quý IV/2022 sang quý I/2023, khiến người tiêu dùng đã tìm sản phẩm thay thế là hàng xách tay. Khi iPhone 14 về Việt Nam trong quý I/2023, doanh thu giảm do mất thị phần cho sản phẩm xách tay và nhu cầu yếu.

Lợi nhuận quý I/2023 của DGW giảm 63% xuống 78 tỷ đồng

Công ty CP Thế giới số (Digiworld; HoSE: DGW) đã tổ chức ĐHĐCĐ vào ngày 26/4/2023 với mục tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt ở mức 20.000 tỷ đồng (giảm 9% so với cùng kỳ) và 400 tỷ đồng (giảm 42% so với cùng kỳ). Ban lãnh đạo doanh nghiệp kỳ vọng, mức tiêu dùng sẽ phục hồi trong nửa cuối năm 2023 nhờ lãi suất hạ nhiệt và tỷ lệ thất nghiệp giảm.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, ĐHĐCĐ đã thông qua phương án cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 10%.



Trong quý I/2023, doanh thu máy tính xách tay và điện thoại di động của DGW giảm 51% so với cùng kỳ, do những yếu tố vĩ mô xấu (như lạm phát leo thang, xuất khẩu yếu và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng) và các công ty tài chính tiêu dùng thắt chặt tín dụng.

Theo công ty, việc chậm giao hàng iPhone 14 từ quý IV/2022 sang quý I/2023, khiến người tiêu dùng đã tìm sản phẩm thay thế là hàng xách tay. Khi iPhone 14 về Việt Nam trong quý I/2023, doanh thu giảm do mất thị phần cho sản phẩm xách tay và nhu cầu yếu. Trong khi đó, doanh thu của Xiaomi bị ảnh hưởng khi thương hiệu này tập trung vào nhóm khách hàng bình dân và trung cấp, những người bị ảnh hưởng nhiều hơn trong thời kỳ suy thoái kinh tế.

Thiết bị văn phòng cũng bị ảnh hưởng từ những thách thức của nền kinh tế vĩ mô, với doanh thu giảm 8% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do việc mua sắm thiết bị văn phòng không được các công ty tài chính tiêu dùng hỗ trợ nên mức sụt giảm doanh thu có thể sẽ thấp hơn so với máy tính xách tay và điện thoại di động.

Chiều ngược lại, doanh thu thiết bị gia dụng tăng 158% so với cùng kỳ, song mức tăng này có được từ mức nền thấp trong quý I/2022. Thực tế, doanh thu thiết bị gia dụng của doanh nghiệp trong quý I/2022 là chưa đáng kể, và DGW bắt đầu ghi nhận doanh thu thiết bị gia dụng từ cuối quý II/2022. Được biết, công ty gần đây đã ký một thỏa thuận phân phối với Westinghouse - thương hiệu thiết bị nhà bếp nhỏ của Mỹ (máy pha cà phê, máy ép/xay cây, lò nướng...). Giới phân tích cho rằng, điều này sẽ cải thiện tốc độ tăng trưởng trong các quý tới.

Tương tự, doanh thu hàng tiêu dùng tăng 69% so với cùng kỳ do công ty bắt đầu phân phối các loại bia khác nhau của ABInbev từ QI/2023. DGW gần đây đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Lotte Chilsung để phân phối đồ uống thông qua kênh thương mại hiện đại, tương tự như bia. Do đồ uống Hàn Quốc ngày càng trở nên phổ biến ở Việt Nam và kênh thương mại hiện đại sẽ giành được thị phần từ kênh thương mại truyền thống, nên doanh thu từ bia ABInbev và đồ uống Lotte Chilsung sẽ có thể tăng trường ổn định hơn trong tương lai, mặc dù tỷ trọng đóng góp vào doanh thu vẫn có thể sẽ nhỏ.

Kết quả, DGW ghi nhận doanh thu giảm 44% so với cùng kỳ đạt 3.900 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 78 tỷ đồng trong quý I/2023 (giảm 63% so với cùng kỳ).

Dự phóng lợi nhuận của DGW năm 2023

Trong báo phân tích mới đây, SSi Research ước tính doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2023 của DGW lần lượt là 19.600 tỷ đồng (giảm 11% so với năm 2022) và 456 tỷ đồng (giảm 33% so với năm 2022).

Theo SSi Research, trong bối cảnh chi tiêu không thiết yếu thắt chặt, DGW có thể phải triển khai nhiều chương trình khuyến mãi hơn (ảnh hưởng đến cả tỷ suất lợi nhuận gộp và tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý trên doanh thu) để giải phóng hàng tồn kho và bảo vệ thị phần. Các nhà phân phối thường có tỷ suất lợi nhuận rất mỏng, do đó chi phí bán hàng và quản lý không đổi kết hợp với doanh thu giảm có thể ảnh hưởng đáng kể đến tỷ suất lợi nhuận ròng.

SSi Research cũng cho rằng, doanh thu của doanh nghiệp này sẽ phục hồi trong năm 2024, nhờ các yếu tố.

Thứ nhất, các điều kiện kinh tế vĩ mô thuận lợi hơn (lãi suất hạ nhiệt và tỷ lệ thất nghiệp giảm, trong khi lạm phát được kiểm soát).

Hai là, các công ty tài chính tiêu dùng cấp nhiều tín dụng hơn.

Ba là, liên tục bổ sung thêm nhiều thương hiệu vào danh mục sản phẩm. Điều này sẽ giúp cải thiện tỷ suất lợi nhuận ròng.

Theo ước tính của SSi, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế năm 2024 của DGW sẽ lần lượt đạt 22.300 tỷ đồng (tăng 14% so với cùng kỳ) và 585 tỷ đồng (tăng 28% so với cùng kỳ).