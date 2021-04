Hiệp định EVFTA: Những ngành hàng xuất khẩu nào sẽ được “linh hoạt” về xuất xứ?

Theo Hiệp định EVFTA (Thương mại tự do Việt Nam – EU), một số ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như dệt may, thủy sản sẽ được “linh hoạt” về cách xác định quy tắc xuất xứ.

Thông tư số 11/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định xuất xứ hàng hóa trong EVFTA gồm xuất xứ thuần túy và xuất xứ không thuần túy. Trong đó, xuất xứ thuần túy là hàng hóa có nguyên liệu và được sản xuất tại các nước thành viên tham gia hiệp định.

Ngoài ra, đối với hàng hóa có xuất xứ không thuần túy, chỉ có thể được hưởng ưu đãi thuế quan khi đáp ứng các tiêu chí về chuyển đổi cơ bản, hạn mức nguyên liệu, công đoạn gia công, chế biến.

Đại diện Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho hay, quy tắc xuất xứ trong EVFTA khá phức tạp. Nguyên nhân là do các quy tắc này được xây dựng và đàm phán dựa trên cơ chế ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP).

Dệt may và thủy sản là hai ngành hàng sẽ được "linh hoạt" về quy tắc xuất xứ trong EVFTA.

Tuy nhiên, đáng lưu ý, EVFTA cho phép một số nhóm hàng xuất khẩu thế mạnh của Việt Nam sang EU được cộng gộp xuất xứ. Như nhóm hàng dệt may, được phép cộng gộp nguyên liệu từ Hàn Quốc, Nhật Bản (do 2 quốc gia này có hiệp định thương mại tự do với EU).

Hay nhóm hàng thủy sản, được phép cộng gộp, sử dụng mực và bạch tuộc nguyên liệu từ các nước ASEAN để sản xuất mực và bạch tuộc chế biến xuất khẩu sang EU.

Đại diện Bộ Công Thương nhận định, việc quy tắc xuất xứ cộng gộp đã giúp giảm bớt một phần áp lực về tiêu chí nguyên phụ liệu và gia tăng xuất khẩu sang EU.

Đánh giá về quy tắc xuất xứ trong EVFTA, giới chuyên môn nhận định, việc đáp ứng lâu nay vẫn là thách thức với doanh nghiệp Việt Nam. Cụ thể, với ngành dệt may, hiện 60% nguyên phụ liệu phục vụ cho sản xuất, xuất khẩu được nhập khẩu từ Trung Quốc và không được hưởng ưu đãi thuế quan.

Với nhóm hàng thủy sản, các cam kết trong hiệp định làm tăng các yêu cầu về môi trường liên quan tới đánh bắt hải sản. Việc tuân thủ các quy tắc này có thể làm tăng chi phí sản xuất và tăng giá thành sản phẩm.

Theo số liệu từ Bộ Công Thương, trong năm 2020, các cơ quan chức năng đã cấp gần 1 triệu bộ giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi cho hàng hóa xuất khẩu sang các thị trường có hiệp định thương mại tự do (FTA).

Tổng trị giá số C/O nói trên ở mức 52,8 tỷ USD, tăng khoảng 6% về trị giá và 9% về số lượng bộ C/O so với năm 2019. Đại diện Bộ Công Thương cho biết, so sánh với tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang các thị trường có FTA, tỷ lệ hàng hóa xuất khẩu có sử dụng C/O ưu đãi khoảng 33,1%.

Về thị trường EVFTA, số liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, tính từ ngày 1/8/2020 - 4/4/2021, các cơ quan, tổ chức được ủy quyền cấp C/O mẫu EUR.1 đã cấp hơn 127.296 bộ C/O mẫu EUR.1 với kim ngạch hơn 4,78 tỷ USD.

Trong đó, doanh nghiệp xuất khẩu thực hiện tự chứng nhận xuất xứ cho gần 3.585 lô hàng với trị giá hơn 10,88 triệu USD được hưởng ưu đãi thuế quan theo EVFTA.

Giá trị hàng hóa được cấp C/O cũng như được chứng nhận xuất xứ vào EU không nhỏ, cho thấy doanh nghiệp trong nước đã và đang bắt nhịp áp dụng quy tắc xuất xứ trong EVFTA.