Hodeco (HDC) báo lãi quý I "bốc hơi" hơn 96%

CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco; HoSE: HDC) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với lợi nhuận trước và sau thuế đều sụt giảm mạnh.

Trong quý I/2024, Hodeco ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm một nửa so với cùng kỳ năm trước, từ hơn 176,7 tỷ xuống còn hơn 85,3 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 79,2 tỷ xuống còn hơn 14,7 tỷ đồng kéo theo biên lợi nhuận gộp trong quý giảm sâu từ 44,8%, về 17,2%.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I

Doanh thu hoạt động tài chính

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính ghi nhận tăng đột biến tới 168 lần, từ 69 triệu lên gần 12 tỷ đồng. Phần tăng lớn chủ yếu từ việc nhận hơn 11,6 tỷ đồng cổ tức, lợi nhuận trước chia trong khi cùng kỳ năm trước không ghi nhận có khoản mục này. Đồng thời, lãi bán hàng trả chậm cũng tăng mạnh từ 9,2 triệu lên gần 170 triệu đồng.

Chi phí tài chính được Công ty tiết giảm mạnh từ 21,5 tỷ xuống 8,9 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng lần lượt giảm 20% và 15,8% xuống 3,2 tỷ và 8,5 tỷ đồng. Các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Cuối cùng, Hodeco báo lãi trước và sau thuế đạt 114,8 triệu và 1,1 tỷ đồng; lần lượt giảm 99% và 96% so với cùng kỳ năm trước.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi, trong quý I/2024, Công ty ghi nhận lỗ hoạt động cốt lõi 6,01 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 43,4 tỷ đồng, tức giảm 49,4 tỷ đồng.

Theo giải trình, lãnh đạo Hodeco cho biết: doanh thu sụt giảm nhiều so với cùng kỳ do tình hình chung của thị trường bất động sản cũng vẫn rất khó khăn trong quý I/2024 ảnh hưởng đến công tác bán hàng của Công ty. Ngoài ra, lợi nhuận giảm do điều chỉnh khoản hoàn nhập dự phòng giảm giá khoản đầu tư trên Báo cáo tài chính riêng quý I/2024 khi lập báo cáo hợp nhất và do doanh thu hợp nhất giảm nhiều so với cùng kỳ.

Theo tài liệu Đại hội, Hodeco dự trình kế hoạch kinh doanh tham vọng với doanh thu dự kiến đạt 1.657,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến 424 tỷ đồng.

Tính tới ngày 31/3/2024, tổng tài sản của Hodeco tăng 1,2% so với đầu năm lên 4.753 tỷ đồng. Trong đó, tài sản dở dang dài hạn ghi nhận gần 1.290 tỷ đồng, chiếm 27,1% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 1.282 tỷ đồng, chiếm 27%,...

Bên kia bảng cân đối, tổng nợ phải trả của Hodeco tăng 1,9% so với đầu năm lên 2.844 tỷ đồng. Trong đó, có hơn 2.195 tỷ đồng nợ ngắn hạn (chiếm 77% tổng nợ) và 648,5 tỷ đồng nợ dài hạn.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch sáng ngày 25/4, giá cổ phiếu HDC giảm 2,91% so với phiên giao dịch liền kề, hiện đang ở mức 30.050 đồng/cổ phiếu.