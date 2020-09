Hội An mở cửa đón khách tham quan trở lại và giảm 50% giá vé

Từ ngày 24/9, phố cổ Hội An (tỉnh Quảng Nam) sẽ bắt đầu mở cửa đón khách tham quan trở lại sau thời gian tạm dừng vì dịch Covid-19 và giảm 50% giá vé tham quan, áp dụng từ ngày 24/9 đến hết ngày 31/10/2020.

Trung tâm Văn hóa - Thể thao & Truyền thanh - Truyền hình TP.Hội An (tỉnh Quảng Nam) cho biết, từ ngày 24/9 TP.Hội An chính thức triển khai trở lại đề án "Phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ", "Phố đêm", các làng nghề truyền thống và hoạt động hướng dẫn tham quan Khu phố cổ Hội An.

Từ ngày 24/9, phố cổ Hội An (tỉnh Quảng Nam) sẽ bắt đầu đón khách tham quan trở lại.

Được biết, Đề án "Phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ", "Phố đêm" từ lâu đã trở thành sản phẩm văn hóa du lịch độc đáo mang thương hiệu Hội An. Đề án mang lại không gian tĩnh lặng để du khách có thể vừa nhìn ngắm vẻ đẹp trầm mặc, sâu lắng của Khu phố cổ, vừa thưởng thức tiếng nhạc du dương và trải nghiệm các hoạt động văn hóa-nghệ thuật mà không bị chi phối bởi tiếng ồn hay các phương tiện lưu thông trên đường.



Sau một thời gian triển khai, đề án đã thu hút sự quan tâm của du khách và các đơn vị truyền thông, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng địa phương và góp phần phát triển kinh tế du lịch tại Hội An.

Hội An triển khai giảm 50% giá vé tham quan để kích cầu khách du lịch.

Trước đó, từ ngày 28/7, Hội An đã tạm ngưng các hoạt động du lịch để phòng ngừa sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng.



Đến nay, nhận thấy tình hình dịch bệnh tại Việt Nam đã nằm trong tầm kiểm soát và nhu cầu đi du lịch của người dân tăng cao sau nhiều tuần cách ly xã hội; chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân Hội An đã và đang gấp rút chuẩn bị thật tốt những điều kiện cần thiết để mở cửa đón khách quay trở lại Hội An.

Đặc biệt, các điểm tham quan, giải trí, dịch vụ lưu trú, nhà hàng,… cũng đã tung ra các gói kích cầu hấp dẫn để thu hút du khách đến Hội An trong dịp này.