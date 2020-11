Hội An - Quảng Nam: Nhiều hoạt động văn hóa, giải trí hấp dẫn sẵn sàng chào đón du khách

Nhân kỷ niệm 21 năm ngày Đô thị cổ Hội An được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới (4/12/1999 - 4/12/2020) và kỷ niệm 3 năm nghệ thuật bài chòi miền Trung Việt Nam được công nhận Di sản phi vật thể đại diện nhân loại (7/12/2017 - 7/12/2020), Hội An đã sẵn sàng để chào đón du khách gần xa bằng nhiều chương trình hấp dẫn.

Theo đó, trong ngày 3 và 4/12, các hoạt động: Giới thiệu "Mặt nạ thời gian - Nghệ nhân trao truyền", "Ẩm thực truyền thống", "Đêm nhạc gia đình" tại Bảo tàng Hội An (số 10B Trần Hưng Đạo) và "Chương trình nghệ thuật cổ truyền" tại Vòng cung Chùa Cầu sẽ góp phần giới thiệu đến du khách những nét đẹp văn hóa vốn đã in sâu vào đời sống thường nhật của người dân Hội An.

Nhiều hoạt động văn hóa, giải trí hấp dẫn đã sẵn sàng chào đón du khách.

Ngoài ra, sáng ngày 4/12, giải việt dã truyền thống "Vì di sản văn hóa thế giới Hội An" sẽ được tổ chức với sự tham gia của đông đảo nhân dân, du khách, người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Hội An. Đặc biệt, Hội An còn tạo điều kiện để du khách tham gia trải nghiệm các hoạt động tham quan tại Khu phố cổ và các Làng nghề truyền thống thông qua việc miễn vé tham quan từ ngày 1 - 4/12.



Đặc biệt, chương trình lễ kỷ niệm cùng với hoạt động trình diễn nghệ thuật đặc sắc sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 3/12 tại vòng cung Chùa Cầu.

Hội An còn tạo điều kiện để du khách tham gia trải nghiệm các hoạt động tham quan tại Khu phố cổ và các Làng nghề truyền thống thông qua việc miễn vé tham quan từ ngày 1 - 4/12.

Bên cạnh đó, còn có các chương trình tọa đàm: "Bảo tồn và phát huy du lịch di sản trong bối cảnh dịch Covid-19: Vấn đề và giải pháp", "Vai trò của phụ nữ trong phát huy du lịch di sản", "Tình hình cư trú, kinh doanh tại các di tích ở Khu phố cổ Hội An trong bối cảnh dịch Covid-19: Thực trạng và giải pháp". Đồng thời, tại Vườn tượng An Hội cũng sẽ diễn ra Triển lãm ảnh mang tên "FLORIBUS" của nữ nghệ sĩ người Colombia Monica Herran Restrepo do Đại sứ quán Colombia tổ chức từ ngày 3 - 6/12.



Các hoạt động kỷ niệm trong dịp này vừa để kích cầu du lịch Hội An sau thời gian dài bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 và thiên tai bão lụt; đồng thời, góp phần quảng bá hình ảnh Hội An, nâng cao nhận thức của người dân trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản và phát triển du lịch bền vững trong thời gian đến.