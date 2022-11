Hope Symphony 2022: Âm nhạc kết nối những ước mơ

Trên sân khấu của Giai điệu Thắp Sáng Niềm Tin (lần thứ V), “Hope Symphony 2022” với những giai điệu thân quen như “Xin chào Việt Nam”, “Điều giản dị”, “Để gió cuốn đi”, “Nonstop Disco”, “All by myself”,… đã chạm đến trái tim của hàng trăm khán giả yêu âm nhạc có mặt tại Nhà hát lớn Hà Nội.

"Hope Symphony 2022" đã mang đến cho khán giả nhiều xúc cảm về những giá trị nhân văn sâu sắc, niềm tin và tình yêu thương.

Chương trình hòa nhạc Giai điệu Thắp Sáng Niềm Tin lần thứ V với chủ đề "Hope Symphony 2022" do Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) tổ chức tối 21/11 đã thành công tốt đẹp. Trong không gian giao hòa kết hợp giữa cổ điển và hiện đại, giữa ca khúc Việt Nam và quốc tế, gần 600 khán giả có mặt tại Nhà hát lớn Hà Nội đã cùng nhau chia sẻ câu chuyện về lòng nhân ái, về niềm tin và một lần nữa chung tay thắp sáng những ước mơ, hoài bão cho các sinh viên nghèo hiếu học trên cả nước.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Nguyễn Đình Lâm, Chủ tịch HĐQT PVcomBank, Chủ tịch Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới các nhà hảo tâm, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã đồng hành và đóng góp cho sự phát triển của Quỹ trong 15 năm qua. "Thông qua chương trình Hòa nhạc đặc biệt hôm nay, chúng tôi rất mong muốn Quý vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng Quỹ, để giúp đỡ thêm nhiều hơn nữa các em sinh viên nghèo hiếu học, tiếp tục chắp cánh cho những ước mơ còn dang dở. Và hơn hết, chúng ta sẽ truyền đi thông điệp về tình nhân ái, mang lại niềm tin vào những giá trị tốt đẹp vẫn luôn tồn tại trong cuộc sống này", ông Nguyễn Đình Lâm nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Đình Lâm – Chủ tịch HĐQT PVcomBank, Chủ tịch Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin.

Cũng có mặt tại đêm nhạc, chị Lê Thảo - cựu sinh viên Khóa 2 của Quỹ Thắp Sáng Niềm Tin đã kể lại câu chuyện về hành trình chạm đến ước mơ, chinh phục thành công trong công việc và có được gia đình hạnh phúc. Với chị, Quỹ không chỉ hỗ trợ về vật chất, mở ra cho chị cánh cửa tươi sáng trong tương lai mà còn là gia đình của chị - nơi có những người anh, người chị, người em cùng chia sẻ vui buồn của cuộc sống. Hiện tại, dù đã ra trường từ rất lâu, dù bận rộn với công việc nhưng chị cùng các bạn sinh viên khác vẫn tiếp tục đồng hành, chung tay phát triển và lan tỏa thông điệp nhân văn của Quỹ tới cộng đồng. "Cội nguồn của hạnh phúc là biết ơn. Và hiện tại, em cùng các thế hệ sinh viên hạnh phúc và em biết ơn các nhà hảo tâm và Quỹ đã luôn đồng hành, hỗ trợ để chúng em chạm được đến ước mơ của mình", Lê Thảo xúc động chia sẻ tại chương trình.

Lê Thảo – Sinh viên Khóa 2 của Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình gắn bó cùng Quỹ.

Dưới sự chỉ huy của "cây đũa tài hoa" - Nhạc trưởng Lê Phi Phi, đêm nhạc Hope Symphony 2022 là sự hòa điệu của dàn nhạc giao hưởng Nhà hát ca vũ kịch Việt Nam với giọng ca của các ca sĩ nổi tiếng. Những giai điệu Pop Việt Nam được chuyển soạn cho dàn nhạc giao hưởng ở phần một chương trình và sự cuốn hút đầy sôi động của những ca khúc bất hủ thế giới ở phần hai đã tạo nên một sân khấu mà ở đó, các nghệ sĩ, ca sĩ và khán giả đã cùng nhau kể câu chuyện về niềm tin bằng âm nhạc, và cùng nhau thắp lên niềm tin, khát vọng cho thế hệ trẻ tương lai. Khép lại chương trình, các ca sĩ và khán giả cùng nhau hát vang ca khúc "We Are the World" – một lần nữa khẳng định và truyền đi thông điệp: nếu mỗi người trong chúng ta cùng chung tay, cùng nhau chia sẻ yêu thường, chúng ta sẽ tạo nên sức mạnh và một thế giới với tương lai tươi sáng hơn.