Huế cấp mới 43 dự án đầu tư, trong đó có nhiều dự án nghìn tỷ

Báo cáo Kinh tế - Xã hội năm 2024 của UBND TP. Huế ngày 28/11/2024:

Năm 2024, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) ước đạt 82.160 tỷ đồng (giá hiện hành), GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2024 ước đạt 69,6 triệu đồng, tương đương 2.840 USD, tăng 11,5% so cùng kỳ. Cơ cấu nền kinh tế dịch chuyển theo đúng định hướng: Nông nghiệp chiếm 10,1%, công nghiệp và xây dựng chiếm 32,4%; dịch vụ chiếm 48,5% (thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm là 9%). Thu ngân sách nhà nước ước đạt khoảng 12.300 tỷ đồng, tăng 8,3% so với cùng kỳ. Chi ngân sách ước đạt 14.522 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 34.100 tỷ đồng, tăng 16,9% so cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu 1.300 triệu USD tăng 33,1% so cùng kỳ.



Vốn đầu tư thực hiện ước đạt 5.055 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ. Tập trung các dự án trọng điểm: Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp Kim Long Motors Huế, Nhà máy sản xuất mũ bảo hiểm EON Industry Việt Nam, Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Gilimex, Dự án đầu tư sản suất kinh doanh và xuất khẩu bia và đồ uống không cồn khác tại Khu công nghiệp Phú Bài (mở rộng Nhà máy Bia). Lũy kế vốn đầu tư thực hiện của các dự án đến nay ước đạt khoảng 43.100 tỷ đồng (đạt 36% tổng vốn đăng ký đầu tư).



Ngành xây dựng tăng trưởng mạnh; giá trị sản xuất ngành xây dựng (theo giá so sánh) ước đạt 12.050 tỷ đồng, tăng 17,1%. Hình thành phát triển khu đô thị mới An Vân Dương hiện đại với nhiều dự án khu đô thị, khu chung cư đã hoàn thiện và lấp đầy Khu đô thị An Cựu City, Khu Phú Mỹ An, The Manor, Thủy Vân 1,2... Đã đầu tư xây dựng các khu nhà ở cho người có thu nhập thấp, hình thành quỹ nhà ở xã hội,... Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, có tác động lan tỏa, kết nối, tạo không gian, động lực phát triển mới như Tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa Thuận An, Đê chắn sóng cảng Chân Mây (giai đoạn 2), đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt qua sông Hương, đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài, Đường vành đai 3....