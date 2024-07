Huế đặt mục tiêu thu hút thêm loạt dự án với tổng vốn 2.000- 3.000 tỷ đồng trong 6 tháng cuối năm

Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu thu hút thêm loạt dự án công nghiệp, đầu tư kinh doanh hạ tầng, nông sản và một số dự án thứ cấp với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 2.000- 3.000 tỷ đồng trong 6 tháng cuối năm 2024.

Ngày 17/7, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế đã thảo luận tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII diễn ra trong các ngày 16 và 17/7.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 19.599 tỷ đồng, tăng 6,01% so với cùng kỳ, xếp thứ 10/14 các tỉnh/thành Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung và xếp thứ 36/63 tỉnh/thành cả nước.

Lĩnh vực dịch vụ tăng trưởng khá với mức tăng 6,95%, chiếm 51,2% trong cơ cấu kinh tế. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 568 triệu USD, tăng 11,2% so với cùng kỳ. Lĩnh vực công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ trọng 30,1% trong cơ cấu GRDP; lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp tăng trưởng 2,99%, chiếm tỷ trọng 11,5% trong cơ cấu GRDP.

Trong nửa đầu năm 2024, ở tỉnh có 344 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 1.723 tỷ đồng, giảm 8,8% về lượng và giảm 2,6% về vốn so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 6.001,6 tỷ đồng, bằng 50,9% dự toán, bằng 44,1% so với chỉ tiêu phấn đấu và tăng 21,2% so với cùng kỳ.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã cấp mới 21 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt 5.776,8 tỷ đồng, tăng gấp 2,3 lần về lượng và tăng 55,8% về vốn so với cùng kỳ. Về giải ngân vốn đầu tư công, đến ngày 25/6/2024 Thừa Thiên Huế đã giải ngân 2.035,054 tỷ đồng/6.257,879 tỷ đồng, đạt 32,5% kế hoạch, cao hơn tỷ lệ giải ngân chung của toàn quốc là 22,3%.

Phân tích về những kết quả đạt được, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Quý Phương cho biết, trong quý 2/2024 tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt gần 8% cho thấy nỗ lực cao của tỉnh. Tuy nhiên vẫn còn nhiều chỉ tiêu vẫn chưa đạt yêu cầu, đặc biệt là giải ngân vốn đầu tư công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Quý Phương phát biểu tại kỳ họp.

Để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, ông Phan Quý Phương đề nghị các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư dự án lưu ý về triển khai giá đất mới và thực hiện các chính sách chống thất thu thuế.

Theo Giám đốc Sở KHĐT tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Đại Vui, quá trình kêu gọi đầu tư thời gian qua của tỉnh đã có nhiều kết quả. Đặc biệt, tại các khu kinh tế và khu công nghiệp trên địa bàn, các nhà đầu tư hạ tầng đã đầu tư hoàn chỉnh thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Nhiều dự án mới hoàn thành đã tạo thêm năng lực mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.

Ông Nguyễn Đại Vui cũng chỉ ra việc một số dự án gặp khó khăn, vướng mắc về thủ tục nên chưa đi vào hoạt động và tình trạng khó khăn trên lĩnh vực bất động sản, hoạt động xây dựng cần được các ngành, địa phương tháo gỡ.

Trong 6 tháng cuối năm 2024, tỉnh Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu thu hút thêm từ 7-10 dự án công nghiệp, đầu tư kinh doanh hạ tầng, nông sản và một số dự án thứ cấp với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 2.000- 3.000 tỷ đồng.