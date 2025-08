Đà Nẵng xuất siêu hơn 100 triệu USD

Ngày 4/8, Cục Thống kê Đà Nẵng cho biết, hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa tại TP Đà Nẵng trong 7 tháng năm 2025 tiếp tục tăng trưởng ổn định, với tổng kim ngạch đạt 5.058,4 triệu USD, cán cân thương mại xuất siêu 100,6 triệu USD.

Theo ông Trần Văn Vũ, Trưởng Thống kê Đà Nẵng, kết quả tích cực này phản ánh hiệu quả từ các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, ưu đãi thuế quan theo Nghị định mới 24 và nỗ lực tận dụng các hiệp định thương mại tự do (FTA), trong bối cảnh thị trường quốc tế vẫn nhiều bất ổn.

Trong tháng 7/2025, giữa những biến động khó lường của kinh tế toàn cầu, đặc biệt là xu hướng siết chặt chính sách thương mại của Hoa Kỳ và nhu cầu tiêu dùng suy giảm tại châu Âu, hoạt động xuất nhập khẩu của Đà Nẵng ghi nhận diễn biến trái chiều.

Cụ thể, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa hai chiều của Đà Nẵng đạt 770 triệu USD, giảm 2,2% so với tháng trước nhưng tăng nhẹ 0,1% so với tháng cùng kỳ năm 2024. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 411 triệu USD, giảm 2,5% so với tháng trước nhưng tăng 3,7% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 359 triệu USD, giảm 1,9% so với tháng trước và giảm 3,7% so với cùng kỳ.

Hưởng lợi từ các chính sách thuế quan, Đà Nẵng xuất siêu hơn 100 triệu USD. Ảnh: CDN

Tính chung 7 tháng năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 5.058,4 triệu USD, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 2.579,5 triệu USD, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2024, cho thấy đà tăng trưởng tích cực của khu vực xuất khẩu.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 2.478,9 triệu USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ, hoạt động nhập khẩu vẫn duy trì ổn định, đáp ứng nhu cầu nguyên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất và tiêu dùng. Cán cân thương mại hàng hóa tiếp tục duy trì trạng thái xuất siêu, với mức xuất siêu tháng 7/2025 ước đạt 52 triệu USD, nâng tổng mức xuất siêu 7 tháng 2025 lên 100,6 triệu USD, cao hơn gấp đôi so với mức 48,6 triệu USD của 6 tháng đầu năm.

"Diễn biến này cho thấy cán cân thương mại đang cải thiện rõ rệt, đồng thời góp phần tích cực vào ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của thành phố. Kết quả tích cực nói trên có sự đóng góp quan trọng từ các chính sách tài khóa mới, đặc biệt là Nghị định số 174/2025/NĐ-CP (giảm 2% thuế giá trị gia tăng) và Nghị định số2 06/2025/NĐ-CP (ưu đãi thuế nhập khẩu)

Các chính sách này đã giúp doanh nghiệp giảm chi phí đầu vào, cải thiện dòng tiền và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Bên cạnh nỗ lực mở rộng thị trường, các doanh nghiệp xuất khẩu tại Đà Nẵng đang từng bước tận dụng ưu đãi từ các FTA như EVFTA, CPTPP, RCEP", ông Vũ nêu

Tuy nhiên, theo Trưởng Thống kê Đà Nẵng, tỷ lệ hưởng ưu đãi còn thấp do nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp khó khăn trong đáp ứng quy tắc xuất xứ, tiêu chuẩn chất lượng và tiếp cận thị trường mới. Cùng với đó, hoạt động xuất khẩu liên tiếp đối mặt nhiều áp lực như: nhu cầu tiêu dùng toàn cầu phục hồi chậm, chi phí logistics và nguyên vật liệu đầu vào duy trì ở mức cao, trong khi các thị trường lớn ngày càng siết chặt tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu về phát triển bền vững, “xanh hóa” chuỗi cung ứng.

"Trong bối cảnh này, Đà Nẵng cần tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp thông qua việc nâng cao năng lực sản xuất, hỗ trợ thông tin thị trường, tháo gỡ rào cản kỹ thuật và nâng tỷ lệ tận dụng ưu đãi thuế quan. Nếu phát huy tốt các lợi thế hiện có, Đà Nẵng hoàn toàn có thể vươn lên trở thành điểm sáng xuất khẩu của khu vực miền Trung trong những tháng cuối năm 2025", ông Vũ lưu ý.