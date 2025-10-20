Sai phạm tại siêu dự án 4 tỷ USD Nam Hội An: Hé lộ tiềm lực của Công ty Kỳ Hà Chu Lai

Như Etime đã thông tin trước đó, Thanh tra TP Đà Nẵng mới đây đã công bố kết luận thanh tra công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng khu tái định cư phục vụ dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An (tổng vốn 4 tỷ USD, khoảng hơn 105.000 tỷ đồng).

Kết luận thanh tra đề cập, ngày 14/12/2010, Công ty Genting Vinacapital Investments PTE.LTD và Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam (nay là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai) ký kết hợp đồng số 2010/HĐĐT/VNC-KHCL về việc lập Phương án bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư và giải phóng mặt bằng Dự án Bất động sản tại phía Nam Hội An - tỉnh Quảng Nam, địa điểm trên địa bàn huyện Duy Xuyên và Thăng Bình tỉnh Quảng Nam.

Ngày 24/7/2015, Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An và Công ty TNHH MTV Đầu tư & Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam ký kết hợp đồng về việc lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An - Giai đoạn 2, diện tích 985,5ha.



Kết quả cho thấy, việc chọn Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam làm đơn vị thực hiện nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư của Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An là chưa đảm bảo theo quy định tại Điều 39, Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ, khoản 1, Điều 68 Luật Đất đai năm 2013 và các quy định của UBND tỉnh Quảng Nam về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Cũng theo kết luận thanh tra, vẫn còn 485,81 ha diện tích đất giai đoạn 2 tại Dự án chưa được giải phóng mặt bằng, bàn giao cho nhà đầu tư (Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An) gây khó khăn cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện Dự án.



Bên cạnh đó, đến thời điểm thanh tra, các hợp đồng đền bù, giải phóng mặt bằng vẫn chưa được thanh lý; việc thu tiền sử dụng đất tái định cư cũng chưa đảm bảo quy định.

Kết luận thanh tra cũng cho thấy, quá trình lập dự án, thiết kế và dự toán có nhiều sai sót về đơn giá, định mức, làm tăng chi phí đầu tư hơn 6,5 tỷ đồng.

Đặc biệt, cơ chế tài chính thanh toán vốn đầu tư các khu tái định cư theo Quyết định 1284/QĐ-UBND năm 2019 đã bị hủy bỏ do không đúng quy định. Nhà đầu tư Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An xác nhận đã tạm ứng 257,8 tỷ đồng cho Công ty Kỳ Hà Chu Lai và đề nghị hoàn trả toàn bộ khoản này.

Thanh tra kiến nghị chấm dứt vai trò chủ đầu tư và nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng của Công ty Kỳ Hà Chu Lai, giao lại cho đơn vị có chức năng tiếp tục triển khai.

Đồng thời, yêu cầu các sở, ngành rà soát chi phí, xác định lại đơn giá và khối lượng để làm cơ sở hoàn trả vốn; các cơ quan liên quan phải báo cáo kết quả trong 30 ngày và kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân có sai phạm.

Khu tái định cư phục vụ siêu dự án nghỉ dưỡng Nam Hội An có tổng vốn đầu tư hơn 4 tỷ USD. Ảnh: B.X

Biến động "chóng mặt" tại Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam, bất ngờ về quy mô vốn

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai (gọi tắt là Kỳ Hà Chu Lai) được thành lập vào tháng 9/2010, đặt trụ sở tại phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng.

Dữ liệu Etime cho thấy, vào cuối tháng 5/2025 công ty có tên gọi CTCP Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam, vốn điều lệ được nâng từ 45 tỷ đồng lên 55 tỷ đồng. Khi này ông Cao Ngọc Tích (sinh năm 1956) giữ vai trò Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Tuy nhiên, chỉ sau một tháng, doanh nghiệp lại điều chỉnh vốn điều lệ, đưa mức vốn trở về 45 tỷ đồng.

Đến tháng 9/2025, Kỳ Hà Chu Lai thay đổi pháp nhân, thành mô hình Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai.

Lúc này, người đại diện pháp luật chuyển từ ông Cao Ngọc Tích sang Nguyễn Trung Hiếu (SN 1995). Ông Nguyễn Trung Hiếu là Chủ tịch hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc công ty.

Đáng chú ý, ông Tích và ông Hiếu đều ghi nhận địa chỉ thường trú tại Tổ 7, Thuận An, xã Tam Anh, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Lúc này, cơ cấu sở hữu cũng có sự dịch chuyển, gồm: CTCP An Cư Đức Phú nắm 0,49%, CTCP Trường Đồng Quảng Nam nắm 0,56%, ông Nguyễn Xuân Hùng sở hữu 68,82%, bà Nguyễn Thị Hòa giữ 29,49%, ông Nguyễn Trung Hiếu góp 0,64% vốn điều lệ.

Cơ cấu cổ đông theo đăng ký thay đổi ngày 4/10/2025.

Chỉ một tháng sau, vào tháng 10/2025, vốn điều lệ của công ty ghi nhận tăng "sốc", từ 45 tỷ đồng lên 612,3 tỷ đồng.

Cơ cấu góp vốn khi đó thay đổi đáng kể: CTCP An Cư Đức Phú nắm 0,036%, CTCP Trường Đồng Quảng Nam chiếm 65,369%, ông Nguyễn Xuân Hùng sở hữu 5,058% bà Nguyễn Thị Hòa giữ 29,49%, ông Nguyễn Trung Hiếu góp 0,047%. Trong đó, cá nhân Nguyễn Thị Hòa ghi nhận mức tăng vốn góp từ hơn 13,272 tỷ lên 180,566 tỷ đồng, gấp 13,6 lần.

Đối với CTCP Trường Đồng Quảng Nam - cổ đông chi phối tại Kỳ Hà Chu Lai, thành lập vào tháng 5/2021, có trụ sở chính tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam). Khi thành lập, công ty có vốn điều lệ 5 tỷ đồng, trong đó ông Phan Anh Tuấn và ông Đỗ Xuân Thiện mỗi người góp 25%, còn ông Đỗ Xuân Hùng nắm 50%.

Là cổ đông lớn nhất với số vốn góp là hơn 400,25 tỷ đồng tại Kỳ Hà Chu Lai, nhưng theo ghi nhận vào tháng 11/2024, doanh nghiệp này tiến hành điều chỉnh vốn điều lệ xuống chỉ còn 7 tỷ đồng, từ mức 105 tỷ đồng. Nếu so với mức vốn điều lệ 7 tỷ, số vốn góp của CTCP Trường Đồng Quảng Nam tại Kỳ Hà Chu Lai gấp tới 57 lần.

Lần thay đổi gần đây nhất là vào tháng 1/2025, ông Nguyễn Trung Hiếu được bổ nhiệm làm Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Theo dữ liệu từ cơ quan thuế, CTCP Trường Đồng Quảng Nam có khoảng 10 lao động.

Ông Nguyễn Trung Hiếu cũng là người đại diện pháp luật của Công ty Kỳ Hà Chu Lai, cho thấy mối liên hệ mật thiết giữa hai pháp nhân này.

Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An có tiềm lực thế nào?

Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An (Nam Hội An) thành lập tháng 12/2010, ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Thời điểm thành lập do ông Lê Minh Phúc làm Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Tháng 10/2016, chức vụ này đổi cho ông Lam Chi Keung (quốc tịch Anh), vốn điều lệ 15.600 tỷ đồng (800 triệu USD) và toàn bộ do Hoi An South Investments Pte. Ltd sở hữu, ủy quyền cho 6 cá nhân nước ngoài, trong đó có ông Don Di Lam.

Tại thay đổi vào tháng 11/2019, Công ty đổi người đại diện pháp luật sang các cá nhân gồm Steven Wolstenholme (quốc tịch Mỹ) - giữ chức Giám đốc, ông Benot Andre Henri Amado (Pháp) - Giám Đốc, ông Khoo Shing Yan (Malaysia) - Giám đốc, ông Lam Chi Keung - Tổng Giám đốc.

Đến tháng 11/2021, vốn điều lệ công ty còn gần 4.055 tỷ đồng (178 triệu USD) và ủy quyền toàn bộ vốn cho ông Steven Wolstenholme.

Theo Giấy phép kinh doanh thay đổi ngày 26/6/2024, Công ty có 5 người đại diện pháp luật gồm ông Steven Wolstenholme - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty, ông Lam Chi Keung - Phó Chủ tịch HĐQT, ông Lok Man Wai (Trung Quốc) – Giám đốc, ông Jimmy Rene Yvan Lopez (Pháp) – Giám đốc, ông Gillian Murphy (Anh) – Giám đốc. Đồng thời vốn điều lệ của công ty tăng lên gần 5.911 tỷ đồng (259 triệu USD).

Đến thời điểm tháng 6/2025, Nam Hội An thực hiện tăng vốn điều lệ từ gần 6.389 tỷ đồng lên 11.307 tỷ đồng (475,6 triệu USD) và ủy quyền toàn bộ cho Chong Tin Lung Benny (quốc tịch Trung Quốc).

Đại diện pháp luật khi này là ông Nguyễn Vĩnh Trân (SN 1962, kiêm Tổng Giám đốc) và ông Teo Aung Peng (SN 1972, quốc tịch Singapore, kiêm Tổng Giám đốc điều hành).



Liên quan đến hoạt động thế chấp tại ngân hàng, Kỳ Hà Chu Lai qua từng tên gọi khác nhau có hoạt động "cầm cố" liên quan đến dự án 4 tỷ USD này.

Chẳng hạn, công ty đã cầm cố tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích của Công ty phát sinh theo Hợp đồng giải phóng mặt bằng ngày 24/7/2015 ký giữa Công Ty TNHH MTV ĐT &PT Kỳ Hà - Chu Lai Quảng Nam và Công Ty TNHH Phát Triển Nam Hội An (không bao gồm Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở) để vay vốn ngân hàng.

Khi còn có tên gọi CTCP Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam, công ty từng thế chấp các quyền tài sản (quyền đòi nợ và thụ hưởng số tiền đòi nợ; quyền được phần chia và sử dụng, khai thác và/hoặc sở hữu sản phẩm được phân chia; quyền yêu cầu hoàn trả tiền ứng trước, tiền phạt vi phạm, tiền bồi thường thiệt hại và thụ hưởng số tiền này; các quyền, lợi ích, các khoản bồi hoàn; …) của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam phát sinh từ: Hợp đồng giải phóng mặt bằng giữa Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An và Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam (tiền thân của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam) ngày 24/07/2015. Trừ tàu bay, tàu biển và quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc thẩm quyền đăng ký của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

Công ty cũng từng cầm cố toàn bộ hàng tồn kho luân chuyển là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang bao gồm Chi phí bồi thường và quản lý dự án Nam Hội An; Chi phí bồi thường các khu tái định cư; Chi phí san nền, bồi thường, GPMB, xây dựng khác do đơn vị chưa nghiệm thu khối lượng dở dang và bàn giao khối lượng cho chủ đầu tư; nguyên liệu, vật liệu được phản ánh trong sổ sách kế toán và/hoặc chứng từ kho hàng, chứng từ theo dõi tiến độ thi công công trình của Công ty (lúc bấy giờ là Công ty CP Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam). Trừ tàu bay, tàu biển và quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc thẩm quyền đăng ký của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

