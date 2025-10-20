Kinh doanh & Pháp luật

Đà Nẵng: Xử phạt tiệm vàng và người bán ngoại tệ trái phép, thu giữ hơn 2 tỷ đồng

Trương Hồng - Trương Phan
20/10/2025 10:34 GMT +7
Hiệu vàng H.P.H ở Đà Nẵng đã bị phạt số tiền 30 triệu đồng và bà L.C.T (người bán ngoại tệ) bị phạt 15 triệu đồng, đồng thời tịch thu toàn bộ số tiền Việt Nam và ngoại tệ vi phạm, gồm USD, EURO, Yên Nhật, Bảng Anh… với tổng giá trị ước tính hơn 2 tỷ đồng.

Ngày 20/10, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng An ninh kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Doanh nghiệp tư nhân Hiệu vàng H.P.H và bà L.C.T (SN 1982, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng), khách hàng thực hiện giao dịch mua bán ngoại tệ tại cơ sở này, về hành vi “mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ”.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng về việc tăng cường phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ – ngân hàng, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh kinh tế phát hiện một số tổ chức, cá nhân trên địa bàn có dấu hiệu mua bán ngoại tệ (USD, EURO…) trái phép, vi phạm các quy định pháp luật về quản lý ngoại hối.

Ngày 19/9, Phòng An ninh kinh tế Công an Đà Nẵng tiến hành kiểm tra, phát hiện Doanh nghiệp tư nhân Hiệu vàng H.P.H đang thực hiện giao dịch mua bán ngoại tệ trái phép với khách hàng L.C.T.

Căn cứ kết quả xác minh và quy định tại Điều 23 Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ, đơn vị đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt hành chính đối với Hiệu vàng H.P.H với số tiền bị phạt 30 triệu đồng, L.C.T (người bán) bị phạt 15 triệu đồng, đồng thời tịch thu toàn bộ số tiền Việt Nam và ngoại tệ vi phạm, gồm USD, EURO, Yên Nhật, Bảng Anh… với tổng giá trị ước tính hơn 2 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

