Indonesia đã vượt qua Thái Lan để trở thành quốc gia xuất khẩu ô tô vào Việt Nam nhiều nhất. Tuy nhiên, ô tô có nguồn gốc từ Indonesia lại chủ yếu là xe giá rẻ nên về giá trị kim ngạch vẫn thua xa Thái Lan.

Báo cáo của Tổng cục Hải quan cho biết, tháng 12/2022, cả nước nhập khẩu 21.895 ô tô nguyên chiếc các loại với tổng kim ngạch 431,55 triệu USD. Đây là tháng có lượng xe nhập khẩu nhiều thứ hai trong năm 2022, sau tháng 11 với 22.736 xe.

Tổng cộng cả năm 2022, Việt Nam nhập khẩu 173.467 ô tô các loại với tổng kim ngạch 3,84 tỷ USD, tăng 8,5% về lượng và tăng 5,1% về kim ngạch so với năm 2021. Đây là năm có lượng ô tô nhập khẩu nhiều nhất từ trước đến nay, vượt khá xa kết quả của năm có kỷ lục trước đó là năm 2021 với gần 160.000 xe.

Indonesia trở thành quốc gia xuất khẩu ô tô vào Việt Nam nhiều nhất.

Indonesia và Thái Lan là 2 thị trường nhập khẩu lớn nhất. Đáng chú ý, Indonesia đã vượt Thái Lan về lượng xe nhập khẩu, tuy nhiên Thái Lan vẫn đứng số 1 về kim ngạch nhập khẩu ô tô. Cụ thể, năm 2022, Việt Nam nhập khẩu từ Indonesia 72.671 xe, kim ngạch hơn 1,05 tỷ USD; trong khi kết quả của Thái Lan là 72.032 xe, kim ngạch 1,43 tỷ USD. Vị trí thứ 3 là Trung Quốc với 17.340 xe, kim ngạch 714,5 triệu USD. Xe nhập khẩu từ Trung Quốc chủ yếu xe tải, xe chuyên dụng có giá trị đơn chiếc khá cao.

Với 162.043 xe, riêng 3 thị trường nêu trên chiếm đến 93,4% lượng xe nhập khẩu cả nước, thậm chí vượt tổng lượng xe nhập về của cả năm 2021. Lượng xe ô tô nhập khẩu từ Indonesia chiếm 41,9%, Thái Lan chiếm 41,5%, Trung Quốc chiếm 10% và các nước khác là 6,6%. Ngoài ra, Việt Nam cũng nhập khẩu ô tô từ các quốc gia khác như Pháp, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ,... với tổng số lượng 11.424 chiếc, chiếm 6,6%.

Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, lượng xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước tháng 12/2022 ước đạt 39.700 chiếc, tăng mạnh khoảng 3% so với tháng 11 (với 38.600 chiếc) và tăng tới 11,4% so với cùng kỳ năm 2021. Kết quả này đã đưa tổng lượng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước cả năm 2022 ước tính lên tới 439.600 chiếc, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

5 ô tô nhập khẩu bán chạy nhất Việt Nam năm 2022

Ô tô nhập khẩu bán chạy nhất Việt Nam trong năm 2022 phần lớn là các mẫu xe mang thương hiệu Nhật Bản được lắp ráp, sản xuất tại Indonesia và có giá bán từ 450 - 900 triệu đồng. Cụ thể, theo báo cáo bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong năm 2022, doanh số bán ô tô nhập khẩu tại Việt Nam tăng 37% so với năm 2021. Trong đó, các mẫu mã xe nhập khẩu bán chạy nhất đều là xe mang thương hiệu Nhật Bản, được sản xuất, lắp ráp tại Thái Lan, Indonesia và nhập khẩu vào Việt Nam. Dưới đây là thông tin chi tiết về 5 ô tô nhập khẩu bán chạy nhất tại Việt Nam năm 2022:

Toyota Corolla Cross: 21.473 xe

Toyota Corolla Cross là mẫu ô tô nhập khẩu hút khách nhất Việt Nam trong năm qua. Doanh số bán hàng của Toyota Corolla Cross đạt 21.473 xe trong năm 2022, tăng 3.062 xe so với năm 2021. Mẫu crossover này liên tục góp mặt trong danh sách ô tô bán chạy nhất Việt Nam hàng tháng.

Mitsubishi Xpander: 21.238 xe

Danh tiếng tạo dựng được sau 4 năm gia nhập thị trường Việt Nam, cùng với sự xuất hiện của phiên bản cải tiến với nhiều thay đổi giúp Mitsubishi Xpander tiếp tục tạo được sức hút trên thị trường. Đây là mẫu xe vừa được nhập khẩu, vừa được lắp ráp tại Việt Nam. Tuy nhiên doanh số bán các phiên bản nhập khẩu chiếm phần lớn doanh số mẫu xe này. Kết thúc năm 2022, Mitsubishi đã bán ra tổng cộng 21.238 xe nhập khẩu. Bất chấp sự xuất hiện của bộ đôi Toyota Avanza Premio và Veloz Cross... Mitsubishi Xpander vẫn là mẫu MPV phổ thông 5+2 chỗ ngồi hút khách nhất tại Việt Nam. Hiện tại, Mitsubishi Xpander có giá bán từ 555 - 648 triệu đồng.

Toyota Veloz: 14.104 xe

Tham gia thị trường ô tô Việt Nam từ tháng 3.2022 nhưng Toyota Veloz cho thấy sức hút khi khép lại năm 2022 với tổng doanh số bán đạt tới 14.104 xe. Thành tích này giúp Veloz trở thành một trong những mẫu ô tô nhập khẩu bán chạy nhất Việt Nam. Tuy nhiên, từ năm 2023, Toyota Veloz được hãng xe Nhật Bản chuyển sang lắp ráp tại Việt Nam thay vì nhập khẩu để chủ động hơn về nguồn cung.

Hyundai Creta: 12.096 xe

Năm 2022 đánh dấu màn trở lại ấn tượng của Hyundai Creta tại thị trường Việt Nam. Lột xác toàn diện về thiết kế, công nghệ so với thế hệ cũ cùng cái danh xe nhập khẩu… giúp Hyundai Creta tạo sức hút với khách Việt. Kết thúc năm 2022, doanh số bán mẫu xe này đạt 12.096 xe.

Mitsubishi Attrage: 7.214 xe

Cùng với Xpander, Mitsubishi Attrage cũng là một trong những mẫu ô tô nhập khẩu hút khách nhất Việt Nam. Với giá bán cạnh tranh, thiết kế mạnh mẽ, bắt mắt... Mitsubishi Attrage đạt doanh số bán 7.214 xe trong năm 2022. Hiện tại mẫu xe này đang có giá bán 375 - 485 triệu đồng. Không những có giá cạnh tranh, Attrage còn được Mitsubishi liên tục áp dụng chính sách ưu đãi. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp mẫu xe này hút khách tại Việt Nam.