iPhone 12 Mini sẽ còn nhỏ hơn cả iPhone SE

iPhone 12 Mini có màn hình 5,4 inch, tương đương iPhone 6 Plus hay 7 Plus cũ. Tuy nhiên, do sử dụng thiết kế tràn viền kiểu mới, kích thước của máy nhỏ hơn đáng kể.

