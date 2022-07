Isuzu mu-X 2022 "trình làng" ở Việt Nam, giá từ 900 triệu đồng

Isuzu mu-X 2022 ra mắt tại thị trường Việt Nam với 4 phiên bản, bao gồm: B7 1.9 MT 4x2, B7 Plus 1.9 AT 4x2, Prestige 1.9 AT 4x2 và Premium 1.9 AT 4x4, giá bán lần lượt 900 triệu đồng, 980 triệu đồng, 1,12 tỷ đồng và 1,19 tỷ đồng.