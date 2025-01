Khách đến Quảng Nam tham quan trong những ngày Tết Nguyên đán tăng vọt

Ngày 31/1, ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Quảng Nam cho biết, chào đón năm mới Nguyên đán Ất Tỵ 2025, các cơ quan, đơn vị, địa phương và các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã chuẩn bị chu đáo và tổ chức các sự kiện văn hoá - du lịch mang đậm dấu ấn gắn với thúc đẩy, thu hút khách du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam nói chung và Quảng Nam nói riêng.

255.000 lượt khách đến Quảng Nam tham quan trong những ngày Tết Nguyên đán. Ảnh: CTV

Tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi - giải trí sôi nổi, phục vụ nhân dân và du khách.

Bên cạnh những hoạt động thường niên đã làm nên bản sắc văn hóa Hội An như, hội báo xuân, hội Tết trồng cây, cây nêu ngày Tết, đua ghe đầu xuân, hỗ trợ bà con vui xuân cùng chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” và “Xuân ấm áp - Tết yêu thương”…

Hội Tết Nguyên đán Ất Tỵ Hội An được tổ chức hằng năm, mang đậm nét đặc trưng của địa phương, thể hiện những phong tục, tín ngưỡng, nét văn hóa truyền thống đầu xuân của người Hội An như, ngày hội cây quật cảnh Cẩm Hà, lễ Cầu Bông Trà Quế, giỗ Tổ nghề mộc Kim Bồng, ngày hội bắp nếp Cẩm Nam, tết Nguyên tiêu.

Tổng lượt khách tham quan và lưu trú du lịch, từ ngày 26 tháng Chạp đến hết ngày mùng 2 Tết ước đạt 255.000 lượt, tăng 78% so với cùng kỳ kỳ năm 2024.

Trong đó, khách quốc tế ước đạt 115.000 lượt, tăng 84% so với cùng kỳ năm 2024, khách nội địa ước đạt 140.000 lượt, tăng 55% so với cùng kỳ năm 2024.

Du khách tham quan phố cổ Hội An. Ảnh: T.H

Đối với khách tham quan ước đạt 213.000 lượt, tăng 88% so với cùng kỳ năm 2024; trong đó khách quốc tế ước đạt 80.000 lượt, tăng 109% so với cùng kỳ năm 2024, khách nội địa ước đạt 133.000 lượt, tăng 43% so với cùng kỳ năm 2024.

Khách lưu trú du lịch ước đạt 42.000 lượt, tăng 67% so với cùng kỳ năm 2024; trong đó, khách quốc tế ước đạt 35.000 lượt, tăng 64% so với cùng kỳ năm 2024, khách nội địa ước đạt 7.000 lượt, tăng 94% so với cùng kỳ năm 2024.

“Các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong dịp Tết Nguyên đán trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được các cấp, các ngành quan tâm phối hợp triển khai thực hiện. Công tác tuyên truyền được tổ chức sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, hình thức và nội dung phong phú, đa dạng.

Công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ được tập trung thực hiện đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp tình hình thực tế địa phương…”, ông Hồng cho biết.