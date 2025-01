Ngày 31/1, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, huy động tối đa lực lượng, phương tiện tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, trong đó tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông.

Công an Quảng Nam xử phạt vi phạm giao thông 1,5 tỷ đồng. Ảnh: CAQN

Trong 7 ngày nghỉ Tết (từ 26 tháng chạp đến Mùng 3 Tết), lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh Quảng Nam đã triển khai 321 ca trực với 1.314 lượt CBCS, đã phát hiện, lập biên bản xử lý 368 trường hợp vi phạm, ước tính xử phạt 1,5 tỷ đồng; tước GPLX 11 trường hợp, tạm giữ 133 phương tiện.

Trong đó, có đến 108 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 116 trường hợp vi phạm về tốc độ. Nhờ vậy, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí, cụ thể đã xảy ra 7 vụ va chạm giao thông, bị thương nhẹ 8 người.

So với cùng kỳ 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, tai nạn giao thông đã giảm 3 vụ, giảm 5 người chết, giảm 1 người bị thương.

Lực lượng CSGT Quảng Nam làm xuyên những ngày tết để đảm bảo an toàn giao thông. Ảnh: CAQN

Với phương châm "không có vùng cấm, không ngoại lệ", "không có ngày nghỉ", lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Nam xác định, không vì kiêng nể ngày Tết mà bỏ qua vi phạm, nhất là vi phạm về nồng độ cồn, tiếp tục duy trì các tổ công tác trên các tuyến "xuyên những ngày nghỉ Tết", tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm với mục tiêu làm giảm thiểu tai nạn giao thông xảy ra, đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.