Khách tìm lại được gần 1,2 tỷ bỏ quên tại sân bay Nội Bài

Sau khi kiểm tra, lực lượng an ninh sân bay Nội Bài phát hiện chiếc túi có chứa 2.390 tờ tiền mệnh giá 500.000 VNĐ (tương đương 1,195 tỷ đồng) và một số đồ dùng cá nhân khác và trả lại cho một vị khách.

Chiều nay (13/2), tại khu vực hạn chế đến, sảnh B, Nhà ga hành khách T1, sân bay Nội Bài, anh Nguyễn Đức Tuệ là nhân viên Đội An ninh trật tự ga quốc nội phát hiện một chiếc túi màu đen, hiệu Tommy Hilfiger để quên trên sàn, cạnh băng chuyền số 2.

Lập tức, anh Tuệ đã báo cho cán bộ trực Đội và triển khai kiểm tra vi vết chất nổ, soi chiếu an ninh và lập biên bản kiểm tra theo quy định.

Số tiền khách bỏ quên. Ảnh: CTV

Sau khi kiểm tra, chiếc túi có chứa 2.390 tờ tiền mệnh giá 500.000 VNĐ (tương đương 1,195 tỷ đồng) và một số đồ dùng cá nhân khác. Sau khoảng 1 tiếng, một vị khách kết nối và được hỗ trợ nhận lại tài sản.

Vị khách bỏ quên tài sản được xác định là anh Trần Văn A, đã đi chuyến bay VN158 DAD-HAN từ Đà Nẵng hạ cánh tại sân bay Nội Bài cùng ngày. Theo lời anh A, lúc 10h22, sau khi chuyến bay đáp cánh, anh cùng người nhà chờ lấy hành lý ký gửi tại băng chuyền số 2 – Nhà ga hành khách T1.

Trong lúc lấy hành lý ký gửi, anh A đặt tạm chiếc túi xách tay trên sàn nhà ga, ngay cạnh băng tải. Sau khi chất hành lý ký gửi lên xe đẩy, anh và người nhà vội vã ra cửa và về Hà Nội, quên luôn chiếc túi với khối tài sản khổng lồ.

Khu vực băng chuyền sân bay Nội Bài. Ảnh: CTV

Đến Hà Nội, anh và người nhà đã đi ăn trưa rồi về khách sạn. Đến lúc sắp xếp hành lý, tất cả tá hỏa vì không thấy chiếc túi đâu. Anh vội vàng lên mạng tra tìm số điện thoại hotline của Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài.

Sau 10 phút, anh đã được lực lượng An ninh hàng không báo lại là có một chiếc túi tương tự và mời lên nhận lại. 13h10 cùng ngày, anh A và người nhà đã có mặt tại phòng trực Đội An ninh trật tự ga quốc nội để nhận lại tài sản trong niềm xúc động khó tả.

Anh Vũ Văn Diễn, Đội trưởng Đội An ninh trật tự ga quốc nội cho biết, sau chuyến bay VN158, băng tải số 2 lại tiếp tục phục vụ 1 chuyến bay khác của hãng hàng không Bamboo Airways. Sau khi người khách cuối cùng của chuyến bay Bamboo Airways ra về, nhân viên mới phát hiện chiếc túi đen.

Sau khi kiểm tra với Hãng hàng không Bamboo Airways, họ được xác nhận chiếc túi không phải là hành lý bỏ quên của khách chuyến Bamboo Airways.

Theo a Diễn, may mắn người phát hiện là nhân viên An ninh hàng không. Nếu một người lạ tình cờ phát hiện và nảy ý đồ xấu, chắc chắn việc tìm lại khối tài sản này không dễ dàng như vậy. Hơn 1 tiếng, may vẫn nguyên vẹn.