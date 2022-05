Khai trừ Đảng Giám đốc và 2 cán bộ của CDC Hà Giang

Hà Giang - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh uỷ Hà Giang quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Trần Tuấn - Giám đốc CDC Hà Giang và 2 cán bộ thuộc đơn vị này.

Theo thông báo kết quả kỳ họp thứ 20, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Hà Giang đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Trần Tuấn, Giám đốc CDC Hà Giang, Phan Thị Nga, Trưởng khoa xét nghiệm, Tô Minh Huệ - Trường phòng Tài chính Kế toán (cùng thuộc CDC Hà Giang).

Công an tỉnh Hà Giang khởi tố và bắt tạm giam Giám đốc CDC Hà Giang cùng 2 cán bộ của đơn vị này ngày 11/5.

Đồng thời, quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách hết các chức vụ trong Đảng đối với bà Phạm Thị Kim Dung, Phó Giám đốc CDC Hà Giang. Cảnh cáo đối với bà Hoàng Thị Phượng - Kế toán viên phòng Tài Chính Kế toán.

Đối với Đảng uỷ CDC Hà Giang nhiệm kỳ 2020-2025, UBKT Tỉnh uỷ Hà Giang quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Như Báo Lao Động đã đưa tin, ngày 11/5 Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với các đối tượng Nguyễn Trần Tuấn, Giám đốc CDC Hà Giang, Phan Thị Nga, Trưởng khoa xét nghiệm và Tô Minh Huệ, Trưởng phòng Tài chính Kế toán (cùng thuộc CDC Hà Giang).

Theo điều tra ban đầu, các bị can Nguyễn Trần Tuấn, Phan Thị Nga và Tô Minh Huệ đã nhận hối lộ của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á với số tiền hàng tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này cả 3 bị can đã nộp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hà Giang.