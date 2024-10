Khánh Hòa: Đình chỉ hoạt động và xử phạt một doanh nghiệp chế biến gỗ dăm ở Khánh Vĩnh

Cơ quan chức năng vừa đình chỉ hoạt động Công ty TNHH Thương mại Đằng Phong do hoạt động chế biến gỗ dăm không có giấy phép môi trường.

Ngày 31/10, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa đã nhận được phản hồi của UBND huyện Khánh Vĩnh liên quan đến hoạt động của một xưởng sản xuất gỗ dăm khi chưa hoàn tất thủ tục về bảo vệ môi trường.

Trước đó, ngày 23/10, Phòng Tài nguyên và môi trường phối hợp với Công an huyện, UBND xã Khánh Bình tiến hành kiểm tra công tác môi trường xưởng Khánh Bình - Công ty TNHH Thương mại Đằng Phong.

Qua kiểm tra nhận thấy, hoạt động sản xuất dăm gỗ từ tháng 7/2024 tại thôn Ba Dùi, xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh. Trong quá trình sản xuất phát sinh rác thải từ vỏ keo, rác thải sinh hoạt, nước thải sinh hoạt, thêm lượng nước mưa chảy trên bề mặt xung quanh khu vực sản xuất.

Hoạt động sản xuất gỗ dăm tiềm ẩn các rủi ro về môi trường. Ảnh: Minh Chuyên

Hoạt động của cơ sở có quy mô của dự án đầu tư thuộc nhóm C theo tiêu chí của luật đầu tư công, do đó dự án phải lập giấy phép môi trường do cấp huyện cấp. Tại thời điểm kiểm tra, doanh nghiệp này không có hồ sơ, giấy phép môi trường cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đến ngày 28/10, UBND huyện Khánh Vĩnh có quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Thương mại Đằng Phong với số tiền 65 triệu đồng với hành vi không có giấy phép môi trường đồng thời bị đình chỉ hoạt động 4 tháng.

Ngoài ra, UBND xã Khánh Bình ban hành Quyết định xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai đối với Công ty TNHH Thương mại Đằng Phong với số tiền 8 triệu đồng đối với hành vi tự ý chuyển đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, không phải là đất lâm nghiệp sang đất phi nông nghiệp (không phải đất ở).

UBND huyện Khánh Vĩnh giao cho xã kiểm tra, theo dõi tiến độ xử lý khắc phục ô nhiễm của Công ty TNHH Thương mại Đằng Phong. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn.