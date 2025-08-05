Nhịp sống miền Trung

Khánh Hòa đón 19.000 khách du lịch quốc tế

Công Tâm
05/08/2025 06:58 GMT +7
Chuyến tàu biển quốc tế mang tên Ms Viking Yidun với 210 du khách đến từ Trung Quốc, Canada, Italy… vừa cập Cảng quốc tế Cam Ranh tham quan.

Ngày 4/8, chuyến tàu biển quốc tế mang tên Ms Viking Yidun với 210 du khách đến từ Trung Quốc, Canada, Italy… vừa cập Cảng quốc tế Cam Ranh tham quan.

Sau khi cập Cảng quốc tế Cam Ranh, khách du lịch sẽ được Công ty TNHH Dịch vụ, Du lịch, Thương mại Phương Thắng tổ chức các chương trình tham quan Tháp Bà Ponagar, tham quan trải nghiệm làng nghề Trường Sơn, Chùa Long Sơn,...tàu sẽ rời đi vào chiều cùng ngày để đi tiếp đến cảng Hồ Chí Minh.

Tàu biển quốc tế Ms Viking Yidun đến Khánh Hòa

Tính từ đầu tháng 1/2025 đến nay, Khánh Hòa đã đón 16 chuyến tàu biển quốc tế với hơn 19.058 du khách lên bờ tham quan. Theo lịch đăng ký từ các hãng tàu biển tính đến tháng 12/2025, Khánh Hòa sẽ đón 4 chuyến với khoảng 12.000 khách. Đây là tín hiệu tích cực cho sự phục hồi và phát triển hoạt động du lịch tàu biển của Khánh Hòa, góp phần cho sự thành công của ngành du lịch Khánh Hòa.

Trước đó, ngày 14/2, Công ty TNHH Tân Cảng - Petro Cam Ranh đã phối hợp với các công ty lữ hành đón tàu 2 tàu du lịch biển là Norwegian Spirit và Seven Seas Explorer cùng cập Cảng quốc tế Cam Ranh.

Khánh Hòa là điểm đến lý tưởng thu hút khách du lịch 

Hai tàu du lịch đã đưa khoảng 2.600 khách đến du lịch ở Khánh Hòa trong hải trình đi dọc bờ biển Việt Nam. Trong đó, tàu Norwegian Spirit (quốc tịch Bahamas) mang theo gần 1.900 du khách đi theo hải trình Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) - Cam Ranh (Khánh Hòa) - Hồng Kông (Trung Quốc).

