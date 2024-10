Khánh Hòa: Đón vị khách du lịch thứ 9 triệu trong năm 2024

Máy bay Vietnam Airlines xuất phát từ Incheon (Hàn Quốc) chở vị khách du lịch thứ 9 triệu của Khánh Hòa trong năm 2024, hạ cánh xuống sân bay Cam Ranh.

Ngày 1/10, máy bay Airbus A321 của hãng Vietnam Airlines chở 180 hành khách từ Incheon (Hàn Quốc) hạ cánh xuống sân bay Cam Ranh, đánh dấu sự kiện vị khách du lịch thứ 9 triệu đến với Nha Trang - Khánh Hòa trong năm 2024.

Ngay sau khi hạ cánh, chuyến bay VN 441 được chào đón bằng nghi thức phun vòi rồng. Ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng lãnh đạo Sở Du lịch, đại diện Vietnam Airlines và Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tặng hoa phi hành đoàn và hành khách.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và các Sở, ngành, doanh nghiệp tặng quà chúc mừng các vị khách. Ảnh: Thành Nguyễn

Các vị khách du lịch thứ 8.999.999; 9.000.000; 9.000.001 được ngành du lịch Khánh Hòa tặng những phần quà đặc biệt gồm vé máy bay, voucher lưu trú nghỉ dưỡng tại Khu nghỉ mát Ana Mandara Cam Ranh, voucher city tour Nha Trang, sản phẩm Yến Sào Khánh Hòa và cà phê.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2024, Khánh Hòa đón khoảng 9 triệu lượt khách lưu trú, tăng 57,9% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 100% kế hoạch năm 2024. Trong đó, có 3,6 triệu lượt khách quốc tế (tăng 147,9% so với cùng kỳ, vượt 20% kế hoạch năm 2024); 5,4 triệu lượt khách nội địa (tăng 27,2% so với cùng kỳ, đạt 90% kế hoạch năm 2024).