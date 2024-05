Khánh Hòa: Thu hút 4 dự án đầu tư ngoài ngân sách, vốn đăng ký trên 2.100 tỷ đồng

Nguồn tin từ UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, toàn tỉnh đã thu hút được 4 dự án đầu tư ngoài ngân sách, với tổng số vốn đăng ký đầu tư khoảng trên 2.108 tỷ đồng.

Theo đó, về đầu tư - xây dựng và phát triển doanh nghiệp, toàn tỉnh đã thu hút được 4 dự án đầu tư ngoài ngân sách, với tổng số vốn đăng ký đầu tư khoảng trên 2.108 tỷ đồng; điều chỉnh tăng vốn cho 2 dự án với tổng số vốn đăng ký đầu tư tăng khoảng trên 280 tỷ đồng.

Tổng vốn đầu tư phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa quý 1 năm 2024 đạt trên 14.878 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước. Đến hết quý 1 tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đạt khoảng 9,1% so với kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao, so với kế hoạch vốn được UBND tỉnh giao thực tế thì tỷ lệ giải ngân đạt 11,2%.

Những ngày nắng nóng, nhiều người dân và du khách đến biển Nha Trang giải nhiệt. Ảnh: Công Tâm

Về tài chính, trong quý 1 thu ngân sách nhà nước đạt 4.636,4 tỷ đồng, đạt 27,8% dự toán và tăng 12,9% cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu trên 692 tỷ đồng, đạt 33,2% dự toán và tăng 55,5% cùng kỳ năm trước. Thu nội địa trên 3.944 tỷ đồng đạt 27% dự toán và tăng 7,7% so với cùng kỳ. Chi cân đối ngân sách địa phương tính chung quý 1 đạt trên 4.186 tỷ đồng.