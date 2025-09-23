Khánh Hòa: Thu hút được 62 dự án đầu tư ngoài ngân sách

Từ đầu năm 2025 đến nay, toàn tỉnh Khánh Hòa đã thu hút được 62 dự án đầu tư ngoài ngân sách, với tổng vốn đăng ký đầu tư của 62 dự án này khoảng 391,09 nghìn tỷ đồng.

Trong đó có các dự án quy mô lớn trong lĩnh vực công nghiệp, đô thị tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng như: Khu công nghiệp Cà Ná (3,875 nghìn tỷ đồng); Nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná (56 nghìn tỷ đồng); Khu đô thị mới Cam Lâm (283,3 nghìn tỷ đồng); Khu phức hợp Mũi Cỏ - Bãi Rạn (4,2 nghìn tỷ đồng); Khu phức hợp Vũng Ngán (2,8 nghìn tỷ đồng); Khu đô thị mới Đầm Môn (25,6 nghìn tỷ đồng); Khu đô thị mới Tu Bông (43 nghìn tỷ đồng)….

Dự án cảng biển tổng hợp Cà Ná (Dự án) do Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng Trung Nam làm chủ đầu tư.

Tính từ đầu năm đến ngày 10/9/2025, toàn tỉnh cấp giấy phép thành lập mới cho 3.197 doanh nghiệp, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm trước, tổng vốn đăng ký 16.529 tỷ đồng; số doanh nghiệp giải thể 567 doanh nghiệp; số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động là 2.313 doanh nghiệp; số doanh nghiệp hoạt động trở lại là 1.271 doanh nghiệp.

UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương rà soát, đẩy nhanh tiến độ xử lý các dự án tồn đọng vướng mắc kéo dài nhằm tạo điều kiện khơi thông nguồn lực phát triển; chỉ đạo khẩn trương thực hiện quy hoạch tỉnh và triển khai các nhiệm vụ lập điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành phủ kín 100% quy hoạch phân khu, quy hoạch đô thị, nông thôn trong năm 2025; tăng cường hoạt động Ban Chỉ đạo, Tổ công tác của UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án, công trình để sớm khơi thông nguồn lực cho phát triển.