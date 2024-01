Khánh Hòa thu ngân sách đạt trên 18.000 tỷ đồng

Tính đến ngày 29/12, thu ngân sách nhà nước của Khánh Hòa năm 2023 đạt 18.107 tỷ đồng, vượt 17,2% dự toán, tăng 10% so với năm 2022.

Sở Tài chính Khánh Hòa vừa phối hợp với Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Tính đến ngày 29/12, thu NSNN năm 2023 đạt 18.107 tỷ đồng, vượt 17,2% dự toán, tăng 10% so với năm 2022. Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu được 2.618 tỷ đồng, vượt 31,9% so với dự toán, bằng 72,9% so với năm 2022; thu nội địa được 15.489 tỷ đồng, vượt 15,1% dự toán, tăng 20% so với năm 2022.

Chi ngân sách địa phương năm 2023 đạt 12.697 tỷ đồng, đạt 83,3% dự toán. Chi ngân sách được quản lý chặt chẽ, tiết kiệm, đảm bảo nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng.

Năm 2024, dự toán thu NSNN của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ giao là 16.687 tỷ đồng; dự toán chi ngân sách địa phương được giao hơn 17.197 tỷ đồng.