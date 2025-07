Khánh Hòa: Thu ngân sách nhà nước đạt 15.390 tỷ đồng

Trong 6 tháng đầu năm, Khánh Hòa đã tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành đúng tiến độ công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, tạo nền tảng mới cho phát triển.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tập trung thúc đẩy các động lực tăng trưởng kinh tế ngay sau sắp xếp.

Các du khách quốc tế đến tham quan, trải nghiệm ở tỉnh Khánh Hòa

Kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 7,33%; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội được 42.099,7 tỷ đồng, tăng 5,8% so cùng kỳ năm trước; Thu ngân sách nhà nước đạt 15.390 tỷ đồng, bằng 55% dự toán được Trung ương giao, tăng 27,9% so với cùng kỳ năm trước; Kim ngạch xuất khẩu đạt 1.266 triệu USD, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 95.889 tỷ đồng, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước; Doanh thu du lịch đạt 34.001 tỷ đồng, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm trước;…

Giải ngân vốn đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực với tỷ lệ giải ngân 6 tháng đầu năm 2025 đạt 41,32%, cao hơn mức trung bình chung cả nước. Đã thu hút được 61 dự án đầu tư ngoài ngân sách với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 388,9 nghìn tỷ đồng, trong đó có các dự án quy mô lớn trong lĩnh vực công nghiệp, đô thị tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng như: Khu công nghiệp Cà Ná, Nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná, Khu đô thị mới Cam Lâm,...