Kích cầu du lịch Quảng Ninh – Đà Nẵng: Hàng loạt Tour ưu đãi cho thợ mỏ

Hàng loạt những tour du lịch đẳng cấp 5 sao giá rẻ dành riêng cho thợ mỏ Quảng Ninh đến du lịch tại Đà Nẵng đã được tung ra để thúc đẩy đường bay Quảng Ninh - Đà Nẵng.

Hiện nay, vấn đề hai địa phương Quảng Ninh và Đà Nẵng cùng quan tâm là việc khôi phục các chuyến bay Đà Nẵng - Quảng Ninh tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn để kết nối dịch vụ lữ hành Quảng Ninh đến các điểm du lịch không chỉ riêng cho Đà Nẵng, mà là các tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên-Huế của miền Trung.

Tại Hội nghị kích cầu du lịch Quảng Ninh – Đà Nẵng 2020 diễn ra tại TP.Hạ Long ngày 20/7, ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, dịch Covid -19 đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới ngành du lịch tỉnh Quảng Ninh.

Tuy nhiên, ngành than vẫn giữ được mức độ tăng trưởng ổn định, hiện nay gói kích cầu du lịch của tỉnh Quảng Ninh đưa ra đã mang lại những hiệu quả hết sức tích cực.

Hầu hết các phòng khách sạn trên địa bàn Quảng Ninh đã có khách đặt đến tháng 9. Cuối tuần lượng khách về du lịch Quảng Ninh rất đông, thường xuyên xảy ra tắc đường ở các khu du lịch như Bãi Cháy, Tuần Châu…

Các Tour du lịch 5 sao dành riêng cho thợ mỏ do Sở du lịch Quảng Ninh và Đà Nẵng phối hợp tổ chức.

"Quảng Ninh cam kết duy trì đường bay Đà Nẵng - Vân Đồn với tần suất chuyến bay tăng từ 3 chuyến/tuần lên 7 chuyến/tuần với giá vé ưu đãi đặc biệt cùng với các chính sách như seri booking (mua trước một số chỗ trên máy bay), giảm vé tham quan cho khách đến và đi tại Cảng hàng không Vân Đồn. Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn cam kết giảm 70% chi phí gói phục vụ mặt đất cơ bản cho chuyến bay nội địa; miễn phí xe buýt hai chiều sân bay Vân Đồn - Hạ Long - Uông Bí; miễn phí vé tham quan Vịnh Hạ Long, vé vào cửa Yên Tử… Ngành than cũng đã cam kết tổ chức các Tour du lịch cho công nhân đi du lịch Đà Nẵng từ sân bay Vân Đồn để đảm bảo duy trì đường bay này".

Sân bay quốc tế Vân Đồn.

Sau khi có văn bản kêu gọi của UBND tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn công nghiệp than và khoáng sản Việt Nam - TKV đã có văn bản đề nghị các công ty con, đơn vị trực thuộc TKV triển khai phối hợp hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch.



Cụ thể, UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị TKV hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh thông qua một số nội dung như: Tăng cường hỗ trợ sử dụng các sản phẩm du lịch của tỉnh Quảng Ninh dành cho cán bộ, CNV, người lao động và gia đình CBCNV khi tham quan, nghỉ dưỡng, điều trị phục hồi sức khỏe, tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên môn. Ưu tiên sử dụng các gói sản phẩm du lịch đến các địa bàn trọng điểm trên cả nước có sử dụng đường bay qua Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn và các gói hỗ trợ ưu đãi do tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh, thành phố thống nhất chỉ đạo.

Để phát triển hoạt động hàng không, tỉnh Quảng Ninh đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi cho các hãng hàng không mở đường bay đến Quảng Ninh như: miễn phí vận chuyển từ Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn đến thành phố Hạ Long và nhiều địa phương khác trong tỉnh, miễn phí tham quan vịnh Hạ Long, khu di tích danh thắng Yên Tử cho tất cả du khách đến Quảng Ninh qua sân bay Vân Đồn; tạo điều kiện mở văn phòng, chi nhánh, triển khai các hoạt động truyền thông, quảng bá xúc tiến du lịch…



Đại diện tập đoàn Sungroup giới thiệu các điểm du lịch mới tại Quảng Ninh và Đà Nẵng trong năm 2020.

Cùng với sự ra đời của Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, các công trình hạ tầng giao thông, các sản phẩm du lịch mới tại Khu di tích danh thắng Yên Tử, Công viên Sunworld Hạ Long, Dự án Khu nghỉ dưỡng Suối khoáng Onsen Quang Hanh…, các tuyến du lịch đến Quảng Ninh sẽ được thay đổi bằng các hành trình mới, trong đó Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long sẽ là điểm đến Quảng Ninh. Quý khách sẽ tiếp tục nhận được các chương trình du lịch mới với các gói sản phẩm ưu đãi và chất lượng phục vụ tốt nhất. Những sản phẩm này sẽ tạo ra sự lựa chọn mới cho các doanh nghiệp lữ hành, các hãng hàng không khi tổ chức các chương trình du lịch, các tuyến bay đến Quảng Ninh nói riêng, Việt Nam nói chung.

Còn tại Đà Nẵng, Sở du lịch thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Chương trình kích cầu du lịch Đà Nẵng năm 2020 nhằm xúc tiến và quảng bá điểm đến Đà Nẵng an toàn, thân thiện và hấp dẫn; khẳng định hình ảnh thành phố du lịch biển năng động, đầy màu sắc, sẵn sàng tái khởi động và tạo sức bật mạnh mẽ sau ảnh hưởng của dịch bệnh toàn cầu; hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch của thành phố khôi phục hoạt động kinh doanh.

Đại diện công ty cổ phần Tùng Lâm giới thiệu về khu di tích Yên Tử tại chương trình kích cầu du lịch Quảng NInh – Đà Nẵng.

Chương trình "Danang Thank You 2020" diễn ra từ tháng 5 đến tháng 12/2020 với các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi hấp dẫn, đảm bảo chất lượng nhằm mang lại nhiều hơn giá trị tăng thêm cho du khách với các nhóm dịch vụ gồm: tour tham quan; lưu trú; ăn uống; mua sắm; vui chơi giải trí – khu điểm du lịch; chăm sóc sức khỏe; vận chuyển (dịch vụ vận chuyển hàng không; dịch vụ vận chuyển tại điểm đến và dịch vụ tàu thuyền du lịch). Chương trình với thông điệp "Danang Thank You" đến nay đã thu hút được hơn 150 doanh nghiệp du lịch của thành phố tham gia với nhiều hình thức khuyến mãi "Giám giá sốc – Dịch vụ chuẩn – Chất lượng cao", "giảm giá nhưng không giảm chất" hoặc gia tăng số lượng và chất lượng dịch vụ đi kèm, trong đó có 3 chủ đề riêng biệt tương ứng với các thời điểm trong năm.

Theo ông Lê Trung Chinh, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, chương trình kích cầu du lịch Đà Nẵng 2020 hướng đến các thị trường khách nội địa có đường bay thẳng: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Tây Nguyên, Buôn Mê Thuột, Tây Bắc, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Lạt, Phú Quốc. Đồng thời thu hút một số thị trường quốc tế: khách khu vực Đông Á, Đông Nam Á, Úc, Mỹ, Ấn Độ... khi tình hình dịch các nước được kiểm soát.

Với các thông điệp, chủ đề và định hướng các thị trường trên, Chương trình hiện có các ưu đãi đặc sắc gồm: Miễn phí vé tham quan tại các khu điểm du lịch: Ngũ Hành Sơn, Bảo tàng Chăm, Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Mỹ Thuật từ 01/6 - 31/8/2020. Công viên châu Á – Sunworld Danang Wonder mở cửa miễn phí đến hết 31/12/2020. Các chương trình tour đặc trưng theo chủ đề ẩm thực, vui chơi giải trí, mua sắm, MICE với nhiều hoạt động đa dạng, mới mẻ do các đơn vị lữ hành xây dựng với mức giá hấp dẫn: Tour Thiên đường Miền Trung, City tour Đà Nẵng,…