Kiểm toán "nhắc" nhiều bất cập trong Chuyên đề quy hoạch cảng hàng không tại ACV

Theo Kiểm toán Nhà nước, Chuyên đề quy hoạch cảng hàng không, hoạt động đầu tư nâng cấp, mở rộng một số dự án cảng hàng không giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tại Tổng Công ty cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) còn bộc lộ một số bất cập.

Ảnh minh họa.

Trong đó, công tác lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch và tổ chức thực hiện việc xác định công suất cảng hàng không (CHK), nhà ga hàng hóa chưa phù hợp với tính toán dự báo của đơn vị tư vấn song chưa thuyết minh làm rõ.

Nội dung quy hoạch sử dụng đất chưa thuyết minh làm rõ, tính toán diện tích đất cần sử dụng tương ứng từng cấp sân bay và quy mô công suất theo quy hoạch của các CHK.

Một số cảng hàng không được lập quy hoạch chi tiết, quy hoạch điều chỉnh trước khi điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn 2020 và định hướng 2030.

Bộ GTVT giao nhiệm vụ quy hoạch CHK Thọ Xuân do Sở GTVT tỉnh Thanh Hóa, CHK Sa Pa do Sở GTVT tỉnh Lào Cai thực hiện mà không phải do Cục Hàng không Việt Nam lập là chưa phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT.

Các Quy hoạch chi tiết CHKQT Vân Đồn, CKHQT Tân Sơn Nhất, CHK Phan Thiết đã được phê duyệt điều chỉnh, song CHK Việt Nam không lập nhiệm vụ quy hoạch để điều chỉnh các quy hoạch chi tiết.

Không điều chỉnh nội dung quy hoạch bị ảnh hưởng đến quy hoạch chi tiết đã phê duyệt; điều chỉnh quy hoạch chưa phù hợp; và không tổ chức công bố quy hoạch theo quy định.

Bên cạnh đó, Kiểm toán Nhà nước cho biết việc thực hiện quy hoạch đến năm 2020 về đầu tư xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng hàng không, hệ thống ga hàng hóa tại các CHK còn chậm, chưa đạt mục tiêu quy hoạch.

Chưa phát triển Trung tâm Logistic chuyên dụng hàng không ở các CHKQT Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất. Các CHK Phan Thiết, Long Thành giai đoạn 1 chưa được triển khai theo quy hoạch đã duyệt.

Công tác kiểm tra, giám sát theo Kiểm toán Nhà nước là còn bất cập, chưa tuân thủ đầy đủ quy định. Cụ thể, chưa thực hiện kiểm tra, giám sát định kỳ; chưa phê duyệt các kế hoạch chi tiết theo định kỳ 5 năm, hàng năm; chưa ban hành hướng dẫn kiểm tra quá trình thực hiện quy hoạch; chưa định kỳ tổ chức sơ kết đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch.

Công tác xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm, hiện nay, còn 6 CHK chưa được cấp GCNQSDĐ một cách đầy đủ gồm Nội Bài, Cát Bi, Chu Lai, Phù Cát, Pleiku, Cần Thơ và 09 CHK chưa được cấp GCNQSDĐ cho khu bay Thọ Xuân, Vinh, Đà Nẵng, Pleiku, Phù Cát, Tuy Hòa, Chu Lai, Côn Đảo và Cần Thơ.