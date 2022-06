Kim ngạch thương mại Việt Nam - Lào tiếp tục tăng trong năm 2022

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, trong 5 tháng đầu năm 2022, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam - Lào đạt 690,6 triệu USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó xuất khẩu đạt 255,02 triệu USD giảm -9%; nhập khẩu đạt gần 435,58 triệu USD tăng 50%.

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, trong 5 tháng đầu năm 2022, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam - Lào đạt 690,6 triệu USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó xuất khẩu đạt 255,02 triệu USD giảm -9%; nhập khẩu đạt gần 435,58 triệu USD tăng 50%.

Phân NPK của Công ty phân bón Bình Điền. (Ảnh minh họa: Bùi Giang/TTXVN).

Theo Thương vụ Việt Nam tại Lào, các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang Lào là sắt thép đạt 36,5 triệu USD; xăng dầu, phân bón, rau quả đạt gần 20 triệu USD; gốm sứ, dây điện và cáp điện, giấy, hàng dệt may, đạt gần 7 triệu USD; bánh kẹo, sản phẩm từ ngũ cốc, kim loại thường, gỗ và các sản phẩm gỗ đạt khoảng 3 triệu USD; clanke và xi măng là gần 1,55 triệu USD.

Các mặt hàng Việt Nam nhập khẩu chủ yếu từ Lào là quặng và khoáng sản khác đạt hơn 46,7,4 triệu USD; phân bón đạt hơn 42,2 triệu USD; gỗ và sản phẩm gỗ đạt hơn 64,55 triệu USD; cao su là hơn 86,6 triệu USD; rau quả đạt hơn 4,7 triệu USD.

Riêng tháng 5/2022, thương mại hai chiều giữa Việt Nam - Lào đạt gần 132,5 triệu USD, tăng 16,5% so với cùng kỳ, trong đó kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Lào đạt gần 62,8 triệu USD, tăng 0,8% so với cùng kỳ. Còn kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Lào đạt 69,7 triệu USD, tăng 35,5% so với cùng kỳ.

Kim ngạch xuất khẩu từ Việt Nam sang Lào đã tăng tuy nhiên chỉ tăng nhẹ 0,8% do Lào mới mở cửa hoàn toàn từ 9/5. Do cả 3 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu đều giảm, tháng 4 chỉ tăng 6,5% nên tổng 5 tháng kim ngạch xuất khẩu vẫn giảm -9%. Kim ngạch nhập khẩu từ Lào vẫn tiếp tục tăng mạnh do nhu cầu các mặt hàng này vẫn tăng trên thị trường thế giới.

Dự kiến trong tháng 6/2022, kim ngạch xuất khẩu có thể tăng nhưng chỉ tăng nhẹ, do chỉ số lạm phát đang tăng cao, giá cả hàng hóa tăng cao khiến lực cầu bị giảm sút. Ở chiều nhập khẩu, kim ngạch vẫn tăng do nhu cầu các mặt hàng từ Lào vẫn tiếp tục tăng vì cuộc xung đột tại Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.