Kim ngạch xuất nhập khẩu qua lối thông quan Bắc Phong Sinh - Lý Hỏa đạt hơn 45,9 triệu USD

Trong 9 tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất nhập khẩu qua lối thông quan Bắc Phong Sinh (Việt Nam) - Lý Hỏa (Trung Quốc) đạt hơn 45,9 triệu USD với 2.973 tờ khai.

Thông tin từ Chi cục Hải quan Cửa khẩu Bắc Phong Sinh (Cục Hải quan Quảng Ninh), tính từ đầu năm đến hết ngày 30/9/2024, đơn vị đã làm thủ tục đối với 2.973 tờ khai xuất nhập khẩu hàng hóa của 43 doanh nghiệp với tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu hơn 45,9 triệu USD, tăng 0,17% về kim ngạch và 1,8% về số tờ khai so với cùng kỳ năm 2023.

Kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu qua lối thông quan Bắc Phong Sinh - Lý Hỏa đạt hơn 45,9 triệu USD. Ảnh: QMG

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 43,2 triệu USD với 2.750 tờ khai, tăng 0,64% về kim ngạch và 4% về số tờ khai so với cùng kỳ năm 2023. Kim ngạch nhập khẩu đạt hơn 2,7 triệu USD với 223 tờ khai; giảm 7% về kim ngạch, giảm 19,8% về số tờ khai so với cùng kỳ năm 2023.

Tổng thu ngân sách nhà nước trong 9 tháng năm 2024 đạt hơn 10,2 tỷ đồng, tăng 10,01% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 102,98% so với kế hoạch giao và đạt 68,66% so với chỉ tiêu phấn đấu.

Riêng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu qua lối thông quan Bắc Phong Sinh - Lý Hỏa trong tháng 9/2024 đạt hơn 3,3 triệu USD với 264 tờ khai; giảm 10,64% về kim ngạch, giảm 14,84% về tờ khai so với tháng trước. Lý do giảm là vì chính sách quản lý thắt chặt, nâng tỷ lệ và thời gian kiểm tra, kiểm soát và truy xuất nguồn gốc đối với hàng nông sản, thủy sản đông lạnh của các lực lượng chức năng Trung Quốc.

Mặt khác, từ ngày 20/8/2024 tuyến Quốc lộ 18B bị sạt lở đến nay chưa khắc phục xong đã ảnh hưởng lớn đến việc vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

Riêng mặt hàng nhập khẩu trong tháng 9/2024 tăng so với tháng 8/2024 là do từ sau Lễ công bố chính thức lối thông quan Bắc Phong Sinh - Lý Hỏa, phía Trung Quốc đã cho xe tải trọng tải lớn chở hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc sang Việt Nam, theo đó lượng hàng nhập khẩu tăng dần, trung bình đạt 4-5 xe tải trọng tải lớn/ngày.

Tuy nhiên, hàng hóa nhập khẩu tại lối thông quan này đến nay vẫn chưa khôi phục bình thường như trước đây do bị hạn chế về chủng loại, mặt hàng có yếu tố vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, về nhãn mác xuất khẩu sang Việt Nam được lực lượng chức năng Trung Quốc kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ.