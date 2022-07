Lâm Đồng: Thu phí không dừng tất cả các làn xe tại Trạm BOT Định An từ ngày 1/8

Từ ngày 1/8, tại trạm thu phí Định An (xã Định An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) sẽ triển khai thu phí không dừng trên tất cả các làn xe trên tuyến đường cao tốc Liên Khương – Prenn.

Ngày 26/7, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc thực hiện thu phí điện tử không dừng tại trạm thu phí BOT Định An kể từ 9 giờ ngày 1/8/2022; đẩy nhanh tiến độ dán thẻ định danh đối với các phương tiện ô tô trên địa bàn tỉnh.

Việc thực hiện thu phí bằng hình thức thu phí điện tử tự động sẽ hạn chế tối đa việc ùn tắc giao thông, đảm bảo an ninh, trật tự. Vì vậy, UBND tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hùng Phát và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thu phí tự động VETC khẩn trương hoàn thành lắp đặt các làn thu phí hoàn toàn tự động không dừng đối với tuyến đường cao tốc này trước ngày 1/8/2022.

Kể từ ngày 1/8, Trạm thu phí Định An sẽ thu phí không dừng đối với tất cả các làn xe. Ảnh: CTV.

Tuy nhiên, với đặc thù của trạm BOT Định An là không có chỗ quay đầu, không có đường tránh xe nên trước mắt sẽ để 1 làn ETC + xử lý sự cố cho đến hết ngày 10/9/2022 để xử lý những xe chưa dán thẻ hoặc đã dán thẻ nhưng chưa nạp tiền, lỗi nhận diện, lỗi tích hợp thẻ định danh...

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đình Trưởng - Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hùng Phát cho biết: "Đến nay, công ty đã chuẩn bị một số nội dung để triển khai thu phí hoàn toàn tự động không dừng như: Xây dựng Quy trình xử lý một số tình huống, sự cố vận hành triển khai thu phí hoàn toàn tự động trên tuyến đường cao tốc Liên Khương – Prenn, chuẩn bị các băng rôn tuyên truyền cho việc thu phí phí hoàn toàn tự động, bị thay biển báo, phát tờ rơi...".

Việc thu phí không dừng trên tất cả các làn xe tại Trạm BOT Định An còn gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Văn Long.

Ngoài ra, ông Trưởng cũng cho biết, công ty cũng đã chuẩn bị 60.000 tờ rơi để phát cho các lái xe tại làn thu phí hỗn hợp hiện hữu cho các phương tiện giao thông chưa thực hiện dán thẻ ETC để biết chủ trương và thực hiện dán thẻ ETC.

Mặc dù vậy, việc thực hiện thu phí hoàn toàn tự động tại Trạm BOT Định An khó thực hiện do không thể phân luồng giao thông như các tuyến cao tốc khác, tỷ lệ dán thẻ ETC còn hạn chế, một số chủ phương tiện không chịu dán hoặc dán thẻ nhưng không kích hoạt tài khoản thu phí...