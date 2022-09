Lạm phát Mỹ tháng 8 vượt dự báo

Giá thực phẩm và chi phí nhà ở gia tăng khiến số liệu lạm phát tháng 8 tại Mỹ cao hơn dự báo của giới chuyên gia.

Lạm phát tháng 8 tại Mỹ cao hơn dự báo dù giá xăng liên tục suy giảm trong suốt thời gian qua, theo báo cáo mới được công bố bởi Cục Thống kê lao động.

Theo đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) toàn phần tăng 0,1% so với tháng trước đó và 8,3% so với cùng kỳ năm 2021. Nếu loại bỏ chi phí năng lượng và thực phẩm, CPI cơ bản tăng 0,6% so với tháng 7 và 6,3% so với cùng giai đoạn một năm về trước.

Trước đó, các chuyên gia kinh tế dự báo CPI toàn phần giảm 0,1% trong khi CPI cơ bản tăng 0,3% so với tháng trước, theo kết quả khảo sát của Dow Jones. Nếu tính vắt năm, lạm phát toàn phần và cơ bản lần lượt ở ngưỡng 8% và 6%.

Lạm phát cơ bản cao hơn phản ánh thực tế áp lực giá cả đã lan rộng trong kinh tế Mỹ. Ảnh: Bloomberg.

Trong tháng trước, giá năng lượng giảm 5%, phần lớn bắt nguồn từ đà giảm 10,6% của chi phí nhiên liệu. Tuy nhiên, đà tăng được ghi nhận tại một số nhóm hàng hóa, dịch vụ.

Chỉ số giá thực phẩm tăng 0,8% trong khi chi phí nhà ở tăng 0,7% so với tháng trước đó và 6,2% so với cùng kỳ năm 2021, góp phần đẩy hạn chế đà suy giảm của lạm phát.

Bên cạnh đó, chi phí các dịch vụ y tế tăng 0,8% trong tháng qua và 5,6% so với tháng 8/2021. Giá phương tiện giao thông mới cũng tăng 0,8% dù giá các sản phẩm đã qua sử dụng giảm 0,1%.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ bật tăng sau khi báo cáo được công bố. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm tăng 0,13 điểm phần trăm lên 3,704%. Thị trường chứng khoán tương lai giảm điểm mạnh.

Để kéo giảm đà tăng giá cả, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã tăng lãi suất 4 lần trong năm nay với tổng mức tăng 2,25%. Nhà đầu tư dự báo Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0,75% trong kỳ họp ngày 20-21/9 tới.