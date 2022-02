Lạng Sơn đồng loạt kiểm tra 99 cửa hàng kinh doanh xăng dầu

Thực hiện Công điện số 517/CĐ-BCT ngày 28/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, Cục QLTT tỉnh Lạng Sơn đã ban hành công văn số 120/CQLTT-NVTH ngày 08/02/2022 về việc tăng cường quản lý thị trường xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các Đội QLTT trực thuộc Cục QLTT tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức quản lý địa bàn, giám sát hoạt dộng kinh doanh đối với 99 cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh, qua giám sát không phát hiện các hành vi vi phạm liên quan. Song song với giám sát, các đơn vị tổ chức tuyên truyền pháp luật nhằm phòng ngừa xẩy ra hiện tượng lợi dụng để gian lận về thời gian bán hàng, giá bán xăng dầu để trục lợi sẽ gây bất lợi về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quản lý thị trường xăng dầu.

Thời gian tới, Cục QLTT tỉnh Lạng Sơn tiếp tục tăng cường quản lý địa bàn, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để nắm tình hình, kiểm tra, xử lý các hành vi gian lận trong kinh doanh xăng dầu.

Công chức Đội QLTT số 1 giám sát kinh doanh xăng dầu trên địa bàn TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: QLTT

Cụ thể, cơ quan chức năng sẽ chú trọng một số hành vi chủ yếu sau: Giảm thời gian bán hàng so với thời gian niêm yết hoặc so với thời gian bán hàng trước đó mà không có lý do chính đáng hoặc không thông báo cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định; không bán hàng, ngừng bán hàng mà không có lý do chính đáng hoặc không thông báo cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định; giảm lượng hàng bán ra so với thời gian trước đó mà không có lý do chính đáng hoặc không thông báo cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định; không niêm yết thời gian bán hàng tại nơi bán hàng; niêm yết thời gian bán hàng không rõ ràng, không dễ thấy; không điều chỉnh giá bán theo quy định,...

Cục QLTT sẽ thường xuyên cập nhật thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, chủ động xây dựng kế hoạch/lịch công tác để triển khai nhiệm vụ nêu trên; thực hiện chế độ thông tin báo cáo, tuyên truyền theo quy định.