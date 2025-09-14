Lãnh đạo, cán bộ cùng người dân ở Đà Nẵng chung tay đưa môi trường biển “Gần Lại O”

Ngày 14/9, tại bãi biển Tam Thanh, phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng đã diễn ra chương trình “Gần Lại O” thu gom rác thải nhựa ở bãi biển, với số lượng tham gia đến 120 người là lãnh đạo, cán bộ phường, lực lượng công an, biên phòng, học sinh và đại diện Ngân hàng ACB chi nhánh Quảng Nam.

Ông Nguyễn Văn Hiệu - Phó Chủ tịch UBND phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng cho biết, chương trình thu dọn rác thải nhựa - “Gần Lại O” là do Ngân hàng ACB Quảng Nam phối hợp với UBND phường Quảng Phú tổ chức.

Thời gian qua, phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng đã huy động lực lượng từ các hội, đoàn thể, người dân thường xuyên ra quân dọn vệ sinh khu vực đường làng ngõ xóm và khu vực biển như các chương trình ngày thứ 7, chủ nhật xanh. Tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, mittinh hưởng ứng ngày môi trường thế giới, tháng hành động vì môi trường, biển, hải đảo.

Bên cạnh đó, UBND phường còn tổ chức nhiều mô hình giảm thiểu rác thải như, mô hình ngôi nhà xanh nhằm thu gom rác thải tái chế, rác thải nhựa bán gây quỹ vì người nghèo; mô hình xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón; mô hình homestay không rác thải nhựa, mô hình phụ nữ xách giỏ đi chợ nhằm giảm thiểu bao ni lông.

“Hiện nay môi trường biển đang được cảnh báo mạnh mẽ trước sự xâm lấn của rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa. Với đặc tính bền, khó phân hủy của các sản phẩm nhựa, nilon đã và đang gây ô nhiễm môi trường, để lại những hậu quả khôn lường đối với sức khỏe con người và các loài động thực vật trên trái đất.

Với phương châm hãy làm sạch môi trường, bãi biển nhằm lan toả và truyền cảm hứng mạnh mẽ tới cộng đồng, góp phần thay đổi nhận thức, nâng cao ý thức và thúc đẩy những hành động tích cực của mỗi cá nhân, tổ chức trong cuộc chiến chống rác thải nhựa vì một môi trường xanh, sạch đẹp.

Có thể khẳng định, bảo vệ môi trường, giải quyết ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm do rác thải nhựa và túi nilon gây ra là nhiệm vụ cấp bách, đòi hỏi phải thực hiện thường xuyên, lâu dài có sự chung tay của cả cộng đồng và toàn xã hội. Nên chương trình “Gần Lại O” do Ngân hàng ACB Quảng Nam phối hợp với UBND phường tổ chức là một hoạt động thiết thực vì cộng đồng và vì một môi trường xanh, sạch đẹp…”, ông Nguyễn Văn Hiệu chia sẻ.

Phó Chủ tịch UBND phường Quảng Phú Nguyễn Văn Hiệu nói thêm, hướng đến xây dựng đô thị xanh, thông minh gắn với phát triển du lịch không rác thải nhựa, phường Quảng Phú có định hướng và giải pháp bảo vệ môi trường, nhất là nâng cao ý thức người dân.

Trong đó, tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình giảm thiểu rác thải, nhất là rác thải nhựa, mô hình ngôi nhà xanh, mô hình homstay không rác thải nhựa, phụ nữ xách giỏ đi chợ,…Nghiên cứu các sản phẩm thân thiện với môi trường hay thế bao nilong, rác thải nhựa dùng một lần tại các quán ăn, quán nước, quán café,…

Đại diện Ngân hàng ACB chi nhánh Quảng Nam cho biết, trong suốt 32 năm hình thành và phát triển, ACB không chỉ chú trọng đến hiệu quả kinh doanh hay phát triển hệ sinh thái tài chính mà còn xác định rõ vai trò và trách nhiệm của mình với xã hội, cộng đồng và hành tinh mà chúng ta đang sống.

ACB hiểu rằng, mình không thể tách rời mối liên quan đến xã hội, cộng đồng, môi trường sống, thiên nhiên và lớn nhất, hành tinh chúng ta gọi là nhà. Do vậy, ngân hàng đã đặt các vấn đề môi trường là một nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của ACB và được ngân hàng thực hiện nghiêm túc từ 2013 thông qua chương trình “Gần Lại O”.

Chương trình “Gần Lại O” với mục tiêu là nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường. Từ đó, khuyến khích thay đổi thói quen ảnh hưởng tới môi trường trong đời sống hàng ngày. Chương trình đã lan tỏa đến nhiều tỉnh thành trên cả nước, từ TP.HCM, Hà Nội đến Phú Quốc, Huế, Bà Rịa – Vũng Tàu, Gia Lai, Quảng Bình... thông qua những hoạt động liên quan đến môi trường như dọn rác bãi biển, trồng cây xanh, giảm rác thải nhựa, tặng túi vải không dệt.

Chúng tôi mong rằng mỗi bao rác được thu gom, mỗi bước chân dọn sạch hôm nay sẽ trở thành hạt giống ý thức và lan rộng thành hành động xanh trong cộng đồng”, đại diện Ngân hàng ACB nhấn mạnh.