Lãnh đạo TT-Huế yêu cầu quan tâm các vấn đề dân sinh khi mở rộng cao tốc Cam Lộ- La Sơn

Chiều ngày 15/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Hoàng Hải Minh đã cùng các đơn vị liên quan khảo sát nhằm phục vụ công tác chuẩn bị đầu tư Dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Đoàn đã kiểm tra tại Km3+500, tỉnh lộ 14B, xã Lộc Sơn - điểm đầu dự kiến mở rộng để kết nối vào nút giao liên thông với cao tốc Cam Lộ- La Sơn và kiểm tra tổng thể quy mô, hướng tuyến mở rộng, các đường gom, nút giao liên thông, nút bổ sung ở tỉnh lộ 15.

Trên cơ sở đó, đoàn đánh giá nhu cầu và khả năng cung ứng mỏ vật liệu xây dựng, bãi thải, sử dụng đường công vụ phục vụ thi công Dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ- La Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Hoàng Hải Minh đã cùng các đơn vị liên quan khảo sát nhằm phục vụ công tác chuẩn bị đầu tư Dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Theo ông Hoàng Hải Minh, cao tốc Cam Lộ - La Sơn là tuyến giao thông trọng điểm của quốc gia trên trục Bắc – Nam. Tuyến cao tốc này được phân kỳ đầu tư, đã hoàn thành giai đoạn 1 với quy mô 2 làn xe. Ngay sau khi đưa vào khai thác tuyến cao tốc đã phát huy hiệu quả, góp phần chia sẻ, giảm tải cho quốc lộ 1 từ 30-40% về cả lưu lượng và số vụ tai nạn giao thông.

Tuy nhiên do vẫn còn nhiều bất cập về hạ tầng cũng như ý thức tham gia giao thông nên trong thời gian gần đây trên tuyến cao tốc Cam Lộ- La Sơn đã liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có các văn bản yêu cầu Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh tổ chức thẩm định lại an toàn giao thông để hoàn thiện các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông toàn tuyến, hoàn thành các giải pháp khắc phục trước mắt.

Ông Hoàng Hải Minh cho biết, do tính cơ động và thuận lợi, lượng giao thông gia tăng nhanh hơn nhiều so với dự báo khi thiết kế dự án, đến nay cao tốc Cam Lộ - La Sơn đã đạt lưu lượng thiết kế, cần phải nâng cấp mở rộng lên 4 làn xe mới đảm bảo khai thác giai đoạn 2025 – 2030.

Vị trí xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến cao tốc Cam Lộ- La Sơn vào ngày 18/2 có nền đường bó hẹp.

Ông Hoàng Hải Minh đề nghị các đơn vị, địa phương liên quan chuẩn bị các điều kiện nhằm phục vụ công tác chuẩn bị đầu tư Dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn, như hạ tầng di dời hạ tầng kỹ thuật, lưới điện cho giai đoạn mở rộng (nếu có), phương án cho các đường gom kết nối đến các nút giao ra vào cao tốc, mở thêm các điểm đấu nối tạ lên cao tốc, đường công vụ.

Các đơn vị liên quan cũng được giao rà soát lại quy hoạch liên quan đến tuyến và các nút giao, đường gom ra vào cao tốc; đề xuất về việc bổ sung các đường gom dân sinh, bãi thải; đánh giá nhu cầu và khả năng cung ứng mỏ vật liệu xây dựng, bãi thải; đề xuất các mỏ bổ sung vào dự án đảm bảo đáp ứng nhu cầu vật liệu để thi công.

"Trong quá trình nghiên cứu, triển khai thực hiện, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan cần quan tâm, chú trọng các vấn đề liên quan đến dân sinh như môi trường, tránh các tình trạng ngập cục bộ, tháo hàng rào bảo vệ do bất cập trong mở đường gom", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhấn mạnh.